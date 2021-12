United Rugby Championship. Des matchs visibles en France en exclusivité grâce à SPORTALL

Grâce à sa nouvelle offre RUGBYZONE.TV, SPORTALL va proposer aux fans français des matchs du United Rugby Championship en exclusivité.

Création de l'United Rugby Championship avec les franchises sud-africaines et celtesAu cas où vous l'auriez manqué, le Pro 14 a laissé place au United Rugby Championship cet été. Désormais, les équipes celtes croisent le fer avec quatre franchises sud-africaines qui évoluaient autrefois en Super Rugby. À l'avenir, ces derniers devraient même participer à la Coupe d'Europe. Pour l'heure, elles se frottent à certaines des meilleures formations européennes comme le Leinster ou encore le Munster. Sachez qu'il va désormais être possible de regarder les matchs de l'URC depuis la France grâce à SPORTALL. L'application dédiée au streaming des droits sportifs est devenue le diffuseur exclusif pour la France du United Rugby Championship. À ce titre, une nouvelle offre a été lancée : RUGBYZONE.TV. Et ça commence dès ce dimanche avec la possibilité de voir trois matchs. À savoir Cardiff Rugby vs Scarlets à 16h ; Ulster vs Connacht à 18h15 ; Et lundi 27 décembre avec Glasgow Warriors vs Edinburgh à 20h.

RUGBYZONE.TV, accessible depuis la plateforme Sportall (via l’app sur Android ou sur Apple

et sur www.rugbyzone.tv), proposera gratuitement des replays et magazines consacrés à l’URC. Les supporters français pourront aussi suivre les principales rencontres du Valence Romans Drôme Rugby et du Soyaux Angoulême XV Charente, les deux anciens pensionnaires de Pro D2 , qui évoluent en Nationale

"En lançant RUGBYZONE.TV, SPORTALL offre aux fans de rugby une application freemium unique sur le marché. Rugbyzone inclut dès le lancement l'URC, un des plus beaux championnats internationaux, en LIVE et en exclusivité, et va régulièrement accueillir des nouveaux droits internationaux", annonce son président Thierry Boudard. Pour suivre les matchs de l'URC en direct et avec des commentaires en français, il vous faudra passer par un abonnement (3,99 €/mois ou 39,99 €/an). À l'approche de Noël, profitez de l'offre exceptionnelle de lancement : l'abonnement annuel à 19,99 € la première année avec le code promo RZ22.