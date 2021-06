Création de l'United Rugby Championship avec les franchises sud-africaines et celtes

Le Pro 14 a laissé place à l'United Rugby Championship. Un nouveau championnat de 16 clubs qui comprend également quatre franchises sud-africaines.

N'allez pas confondre l'UFC, pour Ultimate Fighting Championship, et URC, comprenez United Rugby Championship. Ce nom ronflant vient remplacer le Pro 14, anciennement Ligue celte. Vous suivez ? Dès la saison prochaine, des franchises sud-africaines qui participaient au Super Rugby rejoindront les clubs britanniques et italiens. Ainsi les Sharks, les Bulls, les Stormers et les Lions se frotteront au Leinster ou encore aux Ospreys. Elles remplacent les anciennes formations sud-africaines, les Cheetahs et les Southern Kings. Ce qui portent le total de clubs en lice à 16 au sein d'une poule unique pour les cinq prochaines années au minimum. La saison débutera en septembre 2021 et sera composée de 18 journées. Les huit meilleures équipes se qualifieront pour les phases finales. La finale est programmée au mois de juin.

Il y aura quatre "poules" régionales composées par les quatre équipes galloises, les provinces irlandaises et les franchises sud-africaines. Les deux équipes écossaises et les deux clubs italiens formant le quatrième groupe.



Chaque équipe jouera des matchs à domicile et à l'extérieur contre ses adversaires régionaux, et 12 matchs à domicile ou à l'extérieur contre les équipes restantes de la ligue.



Les équipes de l'hémisphère nord disputeront deux matchs à l'extérieur en Afrique du Sud chaque saison, l'objectif étant de les jouer consécutivement.

Les équipes d'Afrique du Sud joueront six matchs à l'extérieur dans l'hémisphère nord, ce qui devrait nécessiter deux tournées de trois matchs en Europe.

En rejoignant une compétition européenne, les franchises sud-africaines pourront participer à la Coupe d'Europe, à commencer par la Challenge Cup dès 2022. L'accord doit encore être finalisé. Ainsi huit équipes se qualifieront chaque saison pour la Champions Cup de l'URC la saison suivante et le reste des équipes participera à la Challenge Cup. Cependant, au moins une équipe de chacune des poules régionales se qualifiera pour jouer parmi l'élite européenne. Cela signifie qu'il y aura une équipe garantie du Pays de Galles, de l'Irlande et de l'Afrique du Sud dans la compétition, tandis que l'équipe la mieux classée chez les clubs écossais, Glasgow et Édimbourg, ainsi que les équipes italiennes, Zebre et Benetton, sera également qualifiée.