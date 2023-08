RUGBY. RESUME VIDEO. Le XV de France joue à se faire peur face à l'Ecosse malgré des fulgurances

Le XV de France s'est imposé de seulement trois points ce samedi face à l'Ecosse du côté de Saint-Etienne. Un match loin d'être abouti pour les Bleus.







Dans une soirée torride à Saint-Étienne, le XV de France a été contraint de batailler contre une Écosse vaillante. Les Bleus ont finalement triomphé 30-27, mais ce fut un spectacle électrisant du début à la fin. L'Écosse, ayant déjà renversé les Bleus la semaine précédente à Murrayfield, a montré qu'elle avait non seulement des ressources physiques malgré la chaleur mais aussi un gros mental.

Menés 27-10 au dernier quart du match, les Écossais ont réagi de fort belle manière pour égaliser à 27-27, portés par l'essai de Kyle Steyn et les précieux coups de pied de Finn Russell. Lequel a été particulièrement en vue avec de nombreuses passes après-contact.

Le suspense était à son comble en fin de partie lorsque Thomas Ramos, d'une assurance infaillible, a converti une pénalité cruciale à la 78e minute, propulsant la France en tête 30-27. Les Écossais ont donné tout ce qu'ils avaient, mais ils ont raté le coche face aux perches dans le money-time.

L'Écosse a montré un esprit indomptable tout au long de la rencontre et défié les pronostics face à une équipe de France qui retrouvait ses cadres. L'essai de Duhan van der Merwe et les efforts de Rory Darge ont illustré leur résilience.

La France a brillé avec des éclairs de génie, notamment grâce à Penaud et Ntamack, et a su capitaliser sur les erreurs adverses. Malgré les frissons, les Bleus ont tenu bon et leur victoire reflète leur détermination.

Cette rencontre enivrante nous a offert un aperçu passionnant de ce que la Coupe du monde pourrait réserver. L'Écosse a montré qu'elle était prête à défier les meilleures équipes mondiales. Il reste cependant du travail à faire côté tricolore avant de défier les All Blacks en match d'ouverture de la Coupe du monde.

La Coupe du monde 2023 s'annonce palpitante, et si ce match est une indication, les fans sont en droit de s'attendre à des affrontements épiques et des retournements de situation inoubliables.