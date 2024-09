VIDEO. 110 kg de muscles et international sud-africain, ce taureau va faire ses débuts avec l'UBB en Top 14

Ce transfert est passé inaperçu aux yeux du grand public, qui était plutôt rivé sur la venue des Vunipola, Sinckler, Farrell et autres anglo-saxons en Top 14. Pourtant, ce bœuf sud-africain va faire ses débuts.

Rohan Janse van Rensburg devrait jouer

Des Sud-africains au nom de van Rensburg, le Top 14 y est plutôt habitué et du côté du MHR, Nicolaas Janse van Rensburg évolue en Top 14 depuis 2016 et fait partie des centurions du championnat (147 matchs).

Et pourtant, arrivé sur la pointe des pieds en Gironde, Rohan Janse van Rensburg n'est pas venu faire de la figuration à Bordeaux, et compte bien s'imposer malgré une concurrence accrue. Ce dernier a connu les joies de la scène internationale, en 2016, et figurait comme un des espoirs au poste de centre.

Malheureusement pour lui, dans le même registre, un certain Damian De Allende a brisé ses rêves de sélection, bien que van Rensburg ait réalisé de solides saisons dans l'hémisphère sud. D'ailleurs, ce dernier a été un des grands artisans du parcours des Lions jusqu'en finale du Super rugby en 2016. La saison suivante, rebelote avec une nouvelle défaite face aux Crusaders.

Ensuite, il prend la direction de Sale en Angleterre, et réussit quatre belles saisons, en étant toujours titulaire, alternant avec le numéro 12 et 13, et connaît même le poste d'ailier. En 2020, il remporte même la PremierShip, en livrant de solides prestations en phases finales.

Depuis deux ans, ce dernier est rentré au pays, avec les Sharks, et joue l'United Rugby Championship, sans forcément des résultats convaincants. À 29 ans, dans la force de l'âge et avec une expérience conséquente, Rohan Janse van Rensburg se lance donc un nouveau défi dans le championnat le plus relevé du monde.

De la place au centre ?

Mais alors, Rohan Janse van Rensburg va-t-il réussir à se faire une place au centre à l'UBB, comme il est parvenu à faire partout où il est passé ? Eh bien au vu de l'effectif pléthorique de Bordeaux, difficile d'y croire, mais pas impossible tout de même.

Le Sud-africain postule en premier, et en deuxième attaquant, ce qui lui permet d'avoir plus de chance d'obtenir du temps de jeu. Avec ses 1,85 m, mais surtout 110kg, son profil est rare au centre du terrain et c'est un véritable point d'ancrage qui cherche constamment à gagner son duel.

Néanmoins, la paire de centres de l'UBB fait froid dans le dos, et les deux internationaux tricolores, Yoram Moefana et Nicolas Depoortère sont bien cramponnés à leur place de titulaire.

En suivant, l'expérimenté Ben Tapuai est une doublure de luxe pour Yannick Bru et son staff. La saison dernière, l'Australien de 35 ans a joué 21 matchs dont 18 comme titulaire, toute compétition confondue.

Enfin, Pablo Uberti est aussi un joueur pouvant couvrir le poste de deuxième centre, bien qu'il joue de plus en plus à l'aile. Pour Rohan Janse van Rensburg, la fenêtre de tir n'est pas très grande, et lorsqu'il aura sa chance, il devra être performant.

Pour la réception de Pau, à Chaban-Delmas, ce dernier devrait faire partie des finisseurs, et pourrait s'illustrer dans le deuxième acte. Il n'a pas joué les deux premiers matchs de son équipe en raison d'une gêne musculaire, mais désormais, il est à 100%.

L'UBB pourra compter sur lui lors du Tournoi des 6 Nations, mais aussi pendant la tournée de novembre qui devrait vite arriver. Hâte de le voir en Top 14 !

