RUGBY. 10 ans plus tard, l'histoire d'amour entre Delon Armitage et Clermont est toujours aussi chaude !

L'ancien arrière de Toulon Delon Armitage a remis de l'huile sur le feu en traitant les Clermontois de ''bâtards''. L'ASM n'a pas apprécié. L'Anglais en a remis une couche.

🔴⚫️🏉Quand @delonarmitage remercie les supporters toulonnais d’avoir toujours été derrière lui "même quand j’ai été sifflé pendant quatre ans par ces b#*%☠️de Clermont #HOFRCT pic.twitter.com/5Y15TcLRoo — Var-matin (@Var_Matin) April 18, 2023

Il aura fallu une phrase de Delon Armitage pour réveiller le volcan clermontois. Invité aux festivités du RCT pour l'intronisation au "Hall of Fame" de plusieurs anciennes légendes, l'ancien international anglais a tenu à remercier les supporters toulonnais d'avoir toujours été derrière eux. Non sans avoir une pensée caustique pour l'ASM et ses supporters, les traitant au passage de "batards". Ces derniers ont longtemps sifflé l'arrière suite à son chambrage en finale de la Coupe d'Europe envers l'ouvreur clermontois Brock James. Une déclaration publique que n'a pas manqué de commenter le club auvergnat. "Plus connu pour ses débordements que ses cadrages, l'ex-arrière du RCT Delon Armitage s'est permis d'insulter nos supporters en les traitant publiquement de "b*tards" lors de la cérémonie du Hall of Fame du RCT. Une piètre manière de fêter ses retrouvailles avec le public toulonnais qui comme le nôtre et l'ensemble de ceux qui remplissent les tribunes de notre sport maîtrise la nuance entre "le chambrage" et "les insultes". Nous ne laisserons jamais personne déverser sa haine et insulter nos supporters qui font depuis toujours la fierté de l'ASM. Notre sport et notre club méritent bien plus que cela." Un communiqué auquel Delon Armitage a bien évidemment réagi avec un nouveau chambrage dont il a le secret. Selon Rugbyrama, il ne regretterait pas ses propos. Pas sûr qu'il soit invité à passer ses vacances à Vulcania cet été. D'aucuns auraient sans doute préféré qu'ils enterrent la hache de guerre une bonne fois pour toutes autour d'une bonne boisson houblonnée. Il faudra sans doute attendre encore dix ans.