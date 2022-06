RESUME VIDEO. Une entame démentielle, une défense hermétique, Montpellier a étouffé Castres

Montpellier a remporté la finale du Top 14 face à Castres vendredi soir. Trois essais dès l'entame du match ont suffi à faire le bonheur des Héraultais.

Ce vendredi soir, Montpellier a remporté la finale du Top 14 aux dépens de Castres. Malgré d'énormes efforts en seconde période, les Tarnais n'ont jamais trouvé la solution face à un MHR décidé à remporter le premier titre de son histoire. L'essai de Botitu a sauvé l'honneur et récompensé leur envie après plusieurs tentatives stériles. L'efficacité avait choisi son camp, celui de Montpellier. En l'espace de six minutes entre la 6e et la 12e, le MHR a tué le match. Trois essais par Vincent, Verhaeghe et Bouthier ont assommé des Castrais indisciplinés et maladroits dans cette rencontre. Pas vraiment rentrés dans cette finale, ils ont sérieusement accusé le coup et il aura fallu attendre le retour des citrons pour les voir se lancer à l'assaut de l'en-but héraultais. Un jeu restrictif, en l'absence d'Urdapilleta sorti sur blessure, qui n'a pas sur faire la différence face à la défense de Montpellier. En contrôle et sûr de leur force, les hommes de Saint-André ont encaissé les vagues castraises sans jamais faiblir. La troisième finale a été la bonne pour le MHR. Mercer, la scoumoune de Castres, l'entame de feu de Montpellier, la finale du Top 14 a passionné les supporters