RÉSUMÉ VIDÉO. Top 14. Un essai de 80 mètres et Brive se relance dans la course au maintien

Le CAB a remporté un précieux succès face à Clermont, dans le derby du Massif Central (27-20). Les Brivistes reviennent à trois longueurs de leur adversaire du jour et s'éloignent de la zone rouge.

Ce samedi, Brive recevait Clermont pour le derby du Massif Central. En match reporté de la 13ᵉ journée de Top 14, le Corréziens se devaient de s'imposer, afin de distancer Biarritz et dépasser l'USAP dans l'optique de la lutte pour le maintien. Face à des Clermontois grandement diminués, les Brivistes ont subi durant l'entame de match. Les Jaunards ont rapidement pris le score par une pénalité de Sébastien Bézy et un essai du capitaine Judicaël Cancoriet, à la suite d'un maul rondement mené. Conséquence ? Seulement 7 minutes de jeu et déjà une avance de 10 points en faveur des Auvergnats. Les pensionnaires d'Amédée-Domenech réagiront à la 20ᵉ, sur une magnifique relance depuis leur 22 mètres. Après un point de fixation, Kelian Galletier prend l'intervalle et sert Joris Jurand pour un superbe essai.

Une réalisation qui aura le mérite de relancer les hommes de Jeremy Davidson. Après une pénalité d'Hervé, le CAB inscrira un essai en force. Mais juste avant les citrons, Marvin O'Connor viendra conclure une action à plusieurs temps de jeu côté clermontois. À la pause, les deux équipes sont dos à dos (17-17). Lors du second acte, les buteurs s'illustreront par une pénalité convertie de chaque côté. Mais à l'heure de jeu, à la suite d'une pénalité rapidement jouée par Enzo Hervé, le pilier Thompson-Stringer donnera un avantage définitif aux locaux (27-20). Malgré les derniers assauts clermontois, Brive résiste et s'impose de 3 unités.

Avec ce succès, le CAB repasse à la 11ᵉ position, deux points devant l'USAP, quatre devant le Toulon et sept devant le BO. Clermont de son côté, végète à la neuvième place, à neuf longueurs de la sixième place, synonyme de barrages.