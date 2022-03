RÉSUMÉ VIDÉO. TOP 14. Le bonus en poche, l’USAP n’a fait qu’une bouchée du Racing

Ce samedi 05 mars, les Catalans n’ont pas laissé beaucoup de miettes au Racing 92. Score final : 34-13.

C’est une victoire majuscule dans la course au maintien. Ce samedi 05 mars, l’USAP a mis 21 points d’écart au Racing 92 et a pris 10 points d’avance au classement sur la 14ème place. Dans une rencontre globalement maîtrisée, l’écurie aux couleurs catalanes construit une réputation, celle de l'enfer d’Aimé Giral. Après le Stade Rochelais, Clermont et le Stade Toulousain, c’est donc un quatrième “gros” qui tombe sous la Furia catalane. Les Franciliens mettent fin à leur belle série de six victoires consécutives en championnat.

Selon des propos recueillis par Rugbyrama, Sacha Lotrian est revenu sur la victoire des siens. Il confie que lui et ses coéquipiers ont “pris beaucoup de plaisir” dans cette large victoire. Fier du résultat, le pilier raconte : “La défaite à Clermont avait fait du mal, nous en avions parlé toute la semaine. On avait envie de jouer et de prouver que l'Usap avait une bonne équipe. Le groupe a montré qu’il avait du caractère. Nous avons rectifié le tir en conquête et à partir de là, on a pu jouer le rugby que l’on aime.”

Désormais, la place de lanterne rouge semble dédiée aux Biarrots. Les Catalans ont le cœur léger, le ciel commence à s’éclaircir. À présent, l’objectif sera d’éviter le très piégeux barrage de maintien. Pour rappel, aucune des formations de Top 14 qui y ont participé n’y ont, pour l’instant, assuré leur maintien. Pour s’éviter des cheveux blancs, les sangs et ors devront jouer des coudes avec le CA Brive. Le RC Toulon pourrait aussi être inquiété s'ils n’assurent pas leurs deux matchs en retard face au Stade Rochelais et à Montpellier.