RÉSUMÉ VIDÉO. Top 14. Clermont en danger contre l’USAP, Jono Gibbes serein malgré tout ?

Au Michelin pour la 15ᵉ journée de Top 14, l’ASM Clermont Auvergne s’est fait peur face à des Catalans réalistes. Score final : 31-20.

Mené chez elle à la 72ᵉ minute, l’ASM a eu quelques frayeurs en Auvergne ce samedi 7 janvier. À l’occasion du match face à l’USAP, les Catalans se sont montrés particulièrement réalistes sur la pelouse du Michelin. Alors qu’ils étaient dominés, les sang et or ont bel et bien été les premiers à concrétiser leurs ambitions. Par l’intermédiaire de Genesis Pelepele Lemalu, ils inscrivent un essai dès la 12ᵉ minute. Pourtant, c’était bel et bien les Clermontois qui dominaient le début de rencontre. Pour répondre au départ éclair de leurs adversaires du jour, Raka a inscrit la première marque clermontoise dix minutes plus tard. Au final, ce sont 4 essais jaune et bleu qui amèneront la victoire du côté des locaux.

TRANSFERT. Un autre cadre de Clermont sur le point de mettre les voiles vers une grosse écurie du Top 14 ?Pourtant, les Auvergnats ont eu toutes les raisons d’avoir peur. Menés chez eux à moins de 10 minutes du terme, il aura fallu un Jauneau et, surtout, une interception de Delguy en toute fin de match pour rassurer les supporters. Un stress devenu une habitude cette saison pour les amoureux de l’ASM, mais qui ne touche pas forcément l’équipe. Ainsi, le manager clermontois Jono Gibbes s’est exprimé après le match à Rugbyrama. Il semble livré un ressenti assez serein de la performance des siens. Il explique le sentiment qui le traversait à 10 minutes du coup de sifflet final, quand son équipe était menée : “C’est bizarre parce que même à ce moment-là, je n’ai jamais pensé qu’on pouvait perdre. Au fond de moi, je me disais qu’à partir du moment où on allait enchaîner trois ou quatre temps de jeu, une opportunité allait se présenter.”

RUGBY. TOP 14. Face à de nombreuses insultes envers les joueurs, le club de Clermont décide de réagirEnsuite, il réagit au rebond favorable qui a permis à Jauneau de foncer en Terre promise. Toujours, avec une pointe d’humour, il affirme ceci à nos confrères de Rugbyrama : “Ça a été un bon coaching, non (il se marre). Non, sérieusement, il est évident que ce rebond a été une clé de notre victoire. La marge entre les deux équipes était très fine. Ce n’était clairement pas un très bon match de rugby de notre part, mais il faut au moins féliciter les joueurs pour leur volonté de ne rien lâcher.”