RÉSUMÉ VIDÉO. Top 14. Au courage, le Stade Toulousain vient à bout de l'UBB et stoppe sa série de défaites

Dans un remake de la dernière demi-finale de Top 14, le Stade Toulousain s'est finalement imposé de peu (12-11), face à une équipe de l'UBB trop indisciplinée.

D'ordinaire, lorsque l'on vous parle d'un Toulouse-Bordeaux, on pense forcément à une multitude de stars présentes sur le terrain. Mais voilà, Tournoi des VI Nations oblige, les deux entraîneurs ont dû composer sans une grosse partie de leurs titulaires, laissant la place à de jeunes joueurs (Cramont, Germain, Delibes, Ainu'u, Page-Relo, Brennan, Boubila, Bochaton, Garcia, Bielle-Biarrey, Massé). Un choc qui, même s'il est moins clinquant, restait d'une importance capitale pour les deux formations, et en particulier pour le Stade Toulousain. En effet, les hommes d'Ugo Mola avaient enchaîné 6 défaites de rang en championnat, et voulaient donc inverser la tendance ce dimanche.

Mais voilà, tout ne se passa pas comme prévu pour les coéquipiers de Maxime Médard. Après avoir ouvert le score (3-0), les Toulousains n'arrivent pas à sortir correctement de leur camp, et sont obligés de défendre. Les Bordelais tapent à suivre dans l'en-but, mais l'arrière de Toulouse semble bien en avance sur ses adversaires. Problème, le ballon de rugby est parfois capricieux, ce qui trompe la vigilance de Médard, et permet à Dubié d'inscrire le premier (et seul) essai du match. 3-5, puis 3-8, après une pénalité du jeune Garcia. Bien que volontaires, les deux équipes n'arrivent pas à enchaîner correctement les temps de jeu, et butent sur des défenses organisées. L'ouvreur Zack Holmes passe néanmoins deux nouvelles pénalités avant la pause, sanctionant l'indiscipline des visiteurs (9-8).

Le second acte sera encore plus haché que le premier, les deux équipes ne voulant pas trop s'exposer à des contres. Les défenses prennent le pas sur les attaques, la faute à des imprécisions de chaque côté. Garcia redonne d'abord l'avantage à son équipe, avant que Holmes ne sanctionne encore une fois les fautes bordelaises, à moins de 10 minutes de la fin (12-11). Une avance que l'UBB n'arrivera pas à rattraper. Un succès ô combien important pour les Stadistes, qui renouent avec la victoire après plus de 3 mois en Top 14. De son côté, Bordeaux enchaîne une troisième défaite en championnat, et devra faire mieux la semaine prochaine face à Pau.