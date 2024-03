RESUME VIDEO. TOP 14. 8 Essais, 54 points, le RCT frappe fort avec une victoire écrasante sur Montpellier

Triomphe absolu à Mayol pour Toulon face à Montpellier avec une victoire bonifiée lors de la 19e journée de Top 14. Le RCT est provisoirement 3e.

Qu'elle fait du bien cette victoire pour le RCT ! Après trois défaites lors des quatre derniers matchs de Top 14, les Varois ont remis les pendules à l'heure à Mayol face à Montpellier. Devant leur public, les Toulonnais n'ont fait qu'une bouchée d'Héraultais, visiblement toujours en vacances, pour reprendre les mots de l'un des leurs.

Cela faisait longtemps que les supporters de Toulon n'avaient pas vu une prestation aussi aboutie, tant en attaque qu'en défense. Car si les locaux ont inscrit huit essais. Ils n'ont concédé que sept unités aux visiteurs. Une réalisation de Sam Simmonds qui n'évitera pas à Montpellier un gros mal de crâne.

Le MHR n'a jamais vraiment semblé être en mesure de prendre les commandes de la partie. Il faut dire que les rouge et noir ont frappé d'entrée par Dréan (6e). Déterminés à s'imposer à la maison pour reprendre des couleurs et rester en course pour la qualification, ils ont doulé la mise avant la demi-heure par Duncan Paia'aua.

Le centre s'offrira un doublé en fin de partie pour alourdir le score. Lequel a toujours été en faveur des hommes de Mignoni. 14 à 0, puis 21 à 0, l'écart n'a pas arrêté de gonfler. Gabin Villière y allant aussi de sa réalisation à la manière d'un talonneur juste avant les citrons.

Déjà loin du compte, les Montpelliérains ont définitivement vu la victoire s'envoler lorsque le RCT a passé deux fois la ligne de craie dès la reprise en l'espace de quatre minutes. A ce moment-là, Toulon menait 33 à 0 et avait le bonus offensif en poche.

Dominateurs dans les collisions et dans les rucks, solides en défense, ils ont continué de pousser pour entrer deux nouvelles fois en Terre promise par Rebbadj (66e) puis Jaminet (77e). La barre des 50 points franchie, Toulon pouvait célébrer cette belle victoire.

Laquelle permet temporairement de prendre la troisième place du classement derrière Paris et Toulouse en attendant les résultats des autres rencontres. Et notamment celle entre Castres et le Racing 92, ou encore Bayonne/La Rochelle. Sans oublier Bordeaux qui recevra Toulouse dimanche soir.