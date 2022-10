RESUME VIDEO. Léo Berdeu écœure la défense de Montpellier pour offrir un caviar à Dumortier

L'ouvreur Léo Berdeu a porté le LOU vers une très belle victoire sur le champion de France Montpellier. Précieux au pied, il a aussi été inspiré en attaque.

RUGBY. Sur un petit nuage, le Lyonnais Léo Berdeu peut-il rebattre les cartes à l'ouverture chez les Bleus ?Léo Berdeu sera-t-il appelé par Fabien Galthié pour les tests de novembre ? Avec la blessure d'Hastoy, le faible temps de jeu de Ntamack et les performances en dent de scie de Jalibert, le Lyonnais a toutes ses chances. Surtout, l'ouvreur du LOU enchaîne les grosses performances en club. Ce samedi, il a été le grand artisan du succès de Lyon sur la pelouse de Montpellier. Infligeant au champion de France son troisième revers de rang, le second à domicile. Parfait face aux perches avec un 7 sur 7, dont quatre pénalités, il a aussi transformé les trois réalisations de Dumortier (9e, 52e) et Regard (69e). Son travail sur la seconde réalisation de Dumortier n'est certainement pas passée inaperçue du côté de Marcoussis. Sous un ballon haut, il a pris le meilleur sur Rattez avant d'accélérer en bord de touche. Sa vitesse et ses appuis ont fait la différence sur un autre Tricolore, l'arrière Anthony Bouthier. Puis, il a eu la lucidité et la dextérité nécessaires pour servir son ailier à l'intérieur. Du grand art.



L'entraîneur du MHR Philippe Saint-André n'a pas été tendre avec ses hommes via L'Equipe : "On a joué à la baballe. Quand vous manquez vingt-deux plaquages... On n'a pas été bons, tout simplement, les Lyonnais ont été bien meilleurs que nous. Il va falloir se remettre au travail avec beaucoup d'humilité car sur les plaquages, l'engagement... On n'a pas été au niveau. Je l'ai dit aux joueurs. Comptablement, c'est un très mauvais résultat. C'est une troisième défaite et sur celle-là, il n'y a rien à redire." Le LOU a été dans le coup de la première à la dernière minute avec beaucoup d'appétit. Un résultat qui doit en revanche faire plaisir à Xavier Garbajosa, évincé du club en 2020 suite aux mauvais résultats du MHR. PSA peut-il aussi être en danger si les défaites s'enchaînent ?