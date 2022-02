RÉSUMÉ VIDÉO. Le RCT sort vainqueur du choc de bas de tableau face à l’USAP

Le Rugby Club Toulonnais sort vainqueur de la rencontre face à l’USAP. Les Varois quittent la zone rouge du Top 14.

Ce samedi 19 février, les Catalans étaient de visite à Mayol pour essayer de continuer sur leur belle lancée. Finalement, c’est bel et bien le RCT qui a remis le train en marche en se délestant du wagon de la lanterne rouge. Au cours d’un match acharné, les rouges et noirs en ont même profité pour sacré le jeune Jules Danglot. Le jeune joueur inscrit le premier essai de sa carrière en Top 14 à la 78ème minute de jeu. Une action qui scelle le sort de la rencontre. Questionné en conférence de presse, il évoque le plaisir de connaître sa première arrivée en terre promise dans le très haut niveau. Il revient également sur la sortie du RCT de cette zone rouge qui fait tant parler. Il dit : “On sort de la zone rouge. Désormais, il va falloir enchaîner et chercher à faire des coups à l’extérieur. Je suis content d’avoir inscrit mon premier essai en Top 14. J’ai eu cinq minutes, je me suis dit qu’il fallait tout donner. Je vois Louis Carbonel et Quinn Roux déborder, je reste en alerte et par bonheur le ballon arrive jusqu’à moi.” TRANSFERT. TOP 14. Après Carbonel et Etzebeth, J-B Gros songerait lui aussi à quitter le RCT !

Du côté catalan, c’est la douche froide. Le manager des sang et or s’est exprimé après le match en conférence de presse. Il a indiqué que l’effectif “s’en voulait”. Il complète :

Dans le contenu et dans ce que l’on a tenté, on a été plutôt bon. [...] Ça a été plus positif. Ensuite, on s’est créé beaucoup d’occasions. On a créé des failles, mais nous n’avons pas su les exploiter. On a eu du déchet également sur nos sorties de camp. Le match bascule quand on revient à 6 points. C’est décevant. Vous n’avez jamais de regrets lorsque que vous observez que c’est hors de portée. Mais quand vous avez l’impression de faire ce qu’il faut pour prendre au moins un point… C’est frustrant.”