TRANSFERT. TOP 14. Après Carbonel et Etzebeth, J-B Gros songerait lui aussi à quitter le RCT !

Alors que son ami Louis Carbonel s'est vu ouvrir la porte pour un départ du côté de Montpellier, son ami Jean-Baptiste Gros pourrait lui emboîter le pas.

Comme révélé par Canal Plus samedi soir, le demi d'ouverture Louis Carbonel devrait donc quitter le RCT à la fin de la saison. Malgré un contrat qui courrait jusqu'en 2024, le jeune international (23 ans, 5 sélections) va vraisemblablement rejoindre le MHR pour les 3 prochaines saisons. La raison ? Des divergences d'opinion avec le président du club Bernard Lemaître qui l'ont rendu indésirable sur la Rade. Écarté au mois d'octobre suite aux mauvais résultats et à une pression du vestiaire, le manager Patrice Collazo était proche de l'homme d'affaires toulonnais. Et ce dernier aurait donc tenu pour responsable l'un des chouchous de Mayol, "Carbo", de son départ. Sauf que parmi les fers de lance de ladite "fronde" organisée à l'encontre de l'ancien manager, se trouvait aussi, selon nos informations, Jean-Baptiste Gros. Et vu la situation actuelle à Toulon ainsi que le sort réservé à son grand ami Carbonel, le pilier gauche des Bleus aurait affiché ses intentions de départ, selon le Midi Olympique.

RUGBY. Top 14. Toulon. Les départs d'Etzebeth et Carbonel provoquent la colère des supporters

Surtout, d'après le contexte précédemment expliqué, le président du RCT pourrait ne pas retenir son tricolore aux 16 sélections et lui offrir même un bon de sortie. Là, c'est encore Montpellier qui tiendrait la corde pour accueillir un deuxième jeune talent français dès la saison prochaine, même s'il faudra naturellement racheter son contrat, qui court jusqu'en 2025. Notez tout de même que si nous confirmons ces informations, elles restent à prendre avec des pincettes, Gros ayant laissé sous-entendre sur ses réseaux sociaux qu'il honorerait son bail avec le club rouge et noir. Affaire à suivre, donc, le long d'une Rade qui ressemble de plus en plus à Dallas, ces derniers jours...