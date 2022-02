RUGBY. Top 14. Toulon. Les départs d'Etzebeth et Carbonel provoquent la colère des supporters

Top 14. Toulon. Devenu indésirable au RCT, Louis Carbonel a trouvé son nouveau club

Un naufrage …3 saisons cauchemardesques…un bilan catastrophique à tous les étages, jamais le classement de nos jeunes n’a été aussi bas. Un énorme décalage entre le discours et les actes, une déconnexion complète avec les supporters, une com d’amateurs …STOP 🥺

Faudrait peut être que les associations de supporters, qui représentent tous les abonnés, organisent un truc...une réunion avec Lemaitre et demandent des explications sur ce qui est en train de se passer...Carbonel est encore sous contrat et ne souhaitait pas quitter le club!

Lamentable... Belleau, Carbonnel et maintenant lui... heureusement y a La Seyne et Hyères pas loin... mais quelle gestion catastrophique ! Remise en question s'impose

Putain mais dégagez moi ce Lemaître @RCTofficiel il veut notre peau où quoi ?? On est 13 ème ,en galère comme pas possible et il traite les joueur d'une facon intolérable ce type ! Pour moi ce n'est plus mon président.