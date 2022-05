RÉSUMÉ VIDÉO. Dupont en héros, le cagoulin de Ramos et Faumuina voit rouge : ils ont fait la totale

Ce samedi 21 mai au soir, le Stade Toulousain et le CA Brive se sont livré une rude bataille sur le pré des Coujoux. Score final : 8 à 26 pour Toulouse.

Ce samedi soir, le rugby champagne a soufflé le chaud et le froid sur le stade Amédée-Domenech. Si quelques actions marquantes ont éclairé la rencontre, le match n’aura pas passionné dans sa globalité. Les joueurs du CA Brive ont fait preuve de beaucoup trop d'indiscipline. Une performance éloignée de celle requise pour (possiblement) finaliser le maintien des Coujoux. Sur les réseaux sociaux, quelques supporters brivistes se sont d’ailleurs inquiétés du niveau proposé par leurs joueurs. En conférence de presse, l’entraîneur briviste Jeremy Davidson a évoqué le futur proche de sa formation. Inquiet, il déclare ceci selon L’Équipe : “On ne peut pas exister si on fait trop de fautes. On va commencer à préparer le match du Stade Français, on va aller chercher des points, et on va aussi regarder le match de Castres contre Perpignan.”

VIDEO. CHAMPIONS CUP. L'essai de 90m d'Antoine Dupont qui lance Toulouse face au Leinster !Pour Toulouse, c’est Dupont qui aura aplati la marque rouge et noir en Terre promise. Mais ce n’est pas le premier toulousain à y être allé. L’arrière Thomas Ramos comptait y inscrire son 5ᵉ essai de la saison, mais Enzo Hervé l’en a empêché grâce à un magnifique sauvetage. L’arrière toulousain réagit d’ailleurs à cette action au micro de Canal + : “On gagne, donc c’est peut-être le cagoulin de la semaine, mais ça n’a pas d’incidence. Je me le fais sûrement un peu trop tranquille. Ça me servira de leçon.”

À la 17ᵉ minute, Faumuina a également fait parler de lui, mais pour de plus tristes raisons. Le pilier All Blacks charge Japaridze dans un ruck briviste. Le champion de France 2021 ne se retient pas et se laisse complètement aller, son épaule finissant dans l’arrière du crâne de son adversaire. Les coéquipiers de Romain Ntamack finiront alors le match à 14. À l'exception d'une petite quinzaine de secondes où une inadvertance aura bien vu XV toulousain défiler sur le billard. Relativement éloignée des différentes zones d'en-but, cette erreur n'aura pas eu d'impact réel sur le match. Elle aura au moins eu le mérite de donner un avant-goût de la possible future règle Made in World Rugby sur les plaquettes : le retour à XV après 20 minutes d'une infériorité numérique causée par un rouge.