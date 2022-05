VIDEO. CHAMPIONS CUP. L'essai de 90m d'Antoine Dupont qui lance Toulouse face au Leinster !

La demi-finale entre le Leinster et le Stade Toulousain a démarré sur un rythme effréné. Alors que les Irlandais avaient la main sur le ballon, c'est Toulouse qui a inscrit le premier essai par Antoine Dupont. Les locaux étaient à l'attaque après une merveille de passe de Furlong pour Keenan. Dans le camp toulousain, Gibson-Park a vu son jeu au pied contré par le demi de mêlée tricolore qui a récupéré le cuir derrière et mis les cannes pour un essai en contre de 90m. L'entame parfaite pour les champions en titre dans une rencontre d'une très grande intensité.

Big moments🤝Antoine Dupont.



Leinster go from looking like scoring to standing under their own posts in seconds.#LEIvTOU #LEIST pic.twitter.com/GHTeIRaGhL