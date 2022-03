RÉSUMÉ VIDÉO. Christophe Urios ‘‘pas inquiet’’ alors que la Section fête son exploit

Défaits à domicile par la Section Paloise, les Bordelais enchaînent une quatrième défaite consécutive qui rappelle les déboires de certains concurrents.

Le sifflet retentit plusieurs fois. Ce samedi 05 mars, les Palois n’en reviennent pas. Après une amère défaite à domicile face au vice-champion de France rochelais, les coéquipiers d’Antoine Hastoy réalisent l’exploit. Sur le score de 16 à 23, ils l’emportent sur la pelouse de Chaban Delmas face au leader bordelais. L’UBB, elle, enchaîne sa quatrième défaite d’affilée. Leader sans partage il y a encore quelques semaines, les hommes de Christophe Urios sombrent. Ils gardent cependant la tête hors de l’eau (et le trône) grâce aux défaites du MHR et du LOU.

🗨️ "On est pas bon, le staff est pas bon, je suis pas bon (...)"



La réaction de Christophe Urios après #UBBSP revient également sur la blessure de Matthieu Jalibert 🎙️ pic.twitter.com/ETzpbnHxmL March 5, 2022

Après la rencontre, bon nombre de spectateurs, intéressés ou neutres, attendaient avec impatience la prise de parole du manager de l’UBB. Le maître de la décla’ était attendu au tournant. Ses propos sur l’arbitrage des deux dernières semaines allaient-ils être réitérés ? Malheureusement pour les amateurs de dramaturgie, il n’en fût rien. Ce dernier s’est montré solidaire envers son groupe et n’a pas hésité à se rendre coupable des maux bordelais. Selon des propos rapportés par Rugbyrama, il dit : “Je pourrais dire plein de choses ce soir, mais je ne dirai rien. Je préfère rester concentré sur ce qu’on a à faire. On ne joue pas bien, on n’est pas prêts physiquement, pas prêts dans notre rugby. Il faut qu’on s’améliore là-dessus. C’est mon boulot de trouver la solution.[...] Je ne suis jamais inquiet. Je crois au travail qu’on fait.” TOP 14. L'Union Bordeaux-Bègles : enfin dans la cour des grands ?

Il complète cependant en mettant en avant la perte de plusieurs de ses cadres : “Je ne suis pas inquiet. Il nous manque beaucoup de monde, on en récupère et on en perd aussitôt. Alors, je nous trouve usés par l’enchaînement de cette série. Je ne vais donc pas taper sur mes joueurs, parce que ce n’est pas le moment, même si nous ne sommes pas bons…”

Du côté des vainqueurs, la fête était au rendez-vous après le coup de sifflet final. Accompagnés des supporters venus faire le déplacement, les joueurs palois ont fait vibrer le peuple béarnais. Après la rencontre, Antoine Hastoy réagi au micro de Canal + : “Honnêtement, on se fait plaisir. On avait dit qu’on lâchait tout, mais là, gagner chez le premier, c'est fou. On y a cru et on les a fait douter jusqu’à la fin.” Via Rugbyrama, le manager Sébastien Piqueronies s’est également exprimé : “Je ressens un grand sentiment de fierté. Les joueurs ont fait preuve de culot, d’audace, d'engagement. Je suis fier de cette audace.[...] On retient souvent les actions aérées, mais j’ai l’impression que les Bordelais ont eu des opportunités sur des ballons portés ou sur du jeu près des lignes. Nous les avons bien contrés…”