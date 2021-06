RESUME VIDEO. Biarritz/Bayonne. Prolongations, tirs au but, jamais un match nul n'aura été si intense

Ce derby basque entre Biarritz et Bayonne restera dans toutes les mémoires par son scénario à la fois tragique et exceptionnel.



On savait que ce match resterait dans l'histoire. Et pour cause, les deux clubs basques s'affrontaient pour une place en Top 14. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'en dépit d'un score sans essai, cette rencontre nous ferait vibrer bien au-delà du temps réglementaire. Tous les acteurs y ont mis tout leur cœurs mais n'ont plus se départager après 80 minutes. Ni même après deux périodes de prolongations. Des points ont été laissés en route de part et d'autres. Les Bayonnais pourront regretter cette ultime occasion face aux perches à la 80e qu'ils n'ont pas su transformer, en tentant un drop par exemple. C'est finalement au pied que le ticket pour l'élite a été décerné. Cinq partout après la première série de tirs au but. Puis un premier échec d'un Bayonnais. À la mort subite, c'est le BO qui a tiré le gros lot.