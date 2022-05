RÉSUMÉ VIDÉO. Avant l'Europe, La Rochelle voit la vie en rose et étrille le Stade Français

Après s’être qualifié en finale de Champions Cup, le Stade Rochelais enchaîne les bonnes performances. Ils battent le Stade Français sur le score de 32 à 13.

Face à Paris, La Rochelle a fait tourner intelligemment. En conservant sa paire de centres Danty-Botia, ils remportent un duel qui s’annonçait compliqué au vu du timing. Face au Stade Français, les coéquipiers de Victor Vito devaient récupérer le maximum de points tout en économisant leurs forces. Assurer la qualification en phase finale tout en préparant la finale face au Leinster, le pari semble réussi ! Au stade Marcel-Deflandre, les Maritimes ont récupéré les 5 points du bonus offensif et ont fait le plein de confiance avant le déplacement au Vélodrome. Avant le match entre Castres et Perpignan, les hommes de Ronan O’Gara pointent à la troisième place du championnat. Ils paraissent bien placés pour un éventuel barrage de Top 14 à domicile. Une aubaine pour eux quand on connaît la ferveur de Deflandre et leur régularité à domicile. CHAMPIONS CUP. La Rochelle : Et soudain, West perdit encore le NordAuprès de L’Équipe, Arthur Retière a expliqué les directives données en prévision de cette fin de saison des plus chargées. Auteur d’un essai à la célébration aussi acrobatique qu’imprévue, l’ailier déclare :

Les mots dans la semaine avaient été de répondre dans l'envie, l'engagement, même s'il y avait des imperfections. On savait qu'il y aurait des erreurs de commises de notre côté, il fallait s'aider, bien communiquer. C'était bien d'aller chercher le bonus offensif, tous les points sont importants. Il fallait gagner pour rester en vie en Top 14. On va pouvoir se tourner vers la finale de Coupe d'Europe. Sur mon essai, je me suis fait mal au dos, au coude, j'avais sacrément mal, j'ai tapé de partout.”