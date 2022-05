CHAMPIONS CUP. La Rochelle : Et soudain, West perdit encore le Nord

L'ouvreur maritime est encore une fois passé à côté de son match en phase finale. Sans conséquence pour La Rochelle, cette fois-ci...

Souvenez-vous l'an dernier : malgré 2 finales sans être jamais vraiment largué, le Stade Rochelais s'était incliné à chaque fois face au Stade Toulousain. Les raisons ? Elles sont évidemment nombreuses notamment lorsqu'on repense au carton rouge de Botia en Champions Cup, mais à l'évidence, beaucoup ont retenu qu'avec un buteur en réussite, les Maritimes auraient été probablement - au moins - champions d'Europe. Là, c'est donc Ihaia West qui concentra la majorité des critiques, l'ouvreur néo-zélandais manquant 8 points à Twickenham d'abord pour, au total sur les deux rencontres, ne réaliser qu'un petit 50% (5/10) au pied.

Alors, dimanche, les supporters du club à la caravelle ont dû avoir quelques réminiscences en voyant le match de leur ouvreur. Relativement peu inspiré dans le jeu, West a surtout une nouvelle fois perdu le Nord face au but. Pourtant, ce n'est pas faute de l'avoir travaillé et, après de lourds échecs en première partie de saison, fini par se libérer et faire remonter sa jauge à 70% de réussite en championnat. Pas exceptionnel mais acceptable, alors que son 16/19 dans ses tentatives en Champions Cup avant la demie rendait son bilan encore plus positif.

Là, le futur toulonnais s'est encore écroulé face à l'enjeu face au Racing. Auteur d'un maigre 1/4 au pied, malgré des tentatives toutes largement dans ses cordes, l'ancien joueur des Blues a longtemps permis aux Racingmen de conserver l'avantage au score, jusqu'à ce que son pack ne fasse finalement la différence. À son crédit, c'est lui qui vient porter l'estocade sur la dernière action du match, en plongeant en coin pour terminer une belle séquence de pilonnage de ses gros et finir le travail (13 à 20). Pas sûr néanmoins que cela suffise à lever les doutes du peuple maritime (ni les siens) à deux semaines d'affronter la si clinique équipe du Leinster en finale. À moins qu'il ne ressorte la maestria (22 points) qu'il avait réalisé l'an passé en demie, face à ces mêmes Irlandais...

