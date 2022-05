Champions Cup. RÉSUMÉ VIDÉO. Thomas mange la feuille, West déraille mais La Rochelle se hisse en finale !

À l'issue d'un match haché par les imprécisions, La Rochelle a décroché son ticket pour la finale de Champions Cup en venant à bout du racing 92 à Lens (13-20).

Ce dimanche après-midi, La Rochelle s'est imposé face au Racing 92, en demi-finale de Champions Cup, décrochant son billet pour Marseille, et une finale qui l'opposera au Leinster. De cette demie, on ne retiendra pas forcément grand-chose, tant les deux équipes, comme tétanisées par l'enjeu, n'ont pas livré une partie à hauteur de leurs standards habituels. Si les Franciliens démarrent le mieux la rencontre par une pénalité de Le Garrec, ils se montreront réalistes par la suite, en inscrivant un essai par Virimi Vakatawa, alors que ces derniers subissaient la domination rochelaise (10-0 28e minute). Les Maritimes se reprendront ensuite. West, malheureux une fois de plus au pied ce dimanche, passera une pénalité avant que Grégory Alldritt, sur la sirène, ne ramène son équipe à deux longueurs aux citrons (10-8 40e).

Au retour des vestiaires, Le Garrec sanctionnera une nouvelle fois les coéquipiers de Uini Atonio. Mais les Racingmen, trop indisciplinés (19 pénalités concédées), finiront par craquer, récoltant deux cartons jaunes, et un essai de pénalité (13-15 53e). La Rochelle aura à plusieurs reprises l'opportunité de tuer le match, mais Ihaia West manquera plusieurs pénalités dans ses cordes, tandis que Pierre Popelin, ne se montrera pas plus en réussite, à distance très lointaine cependant. Toujours en vie grâce au manque de réalisme rochelais, le Racing ratera des occasions de revenir dans la partie. Le Garrec, perturbé par le vent, manquera deux pénalités, tandis que Teddy Thomas ''mangera'' un deux contre un à cinq mètres de la ligne. Finalement, plus serein, c'est La Rochelle qui inscrira un dernier essai sur la sirène par West et scellera le sort d'une rencontre qui ne restera pas dans les annales. Le Racing reste donc à quai, tandis que le Stade Rochelais connaîtra sa deuxième finale consécutive de Champions Cup.

