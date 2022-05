RUGBY. Vainqueur du Racing, les réseaux sociaux ne donnent pas cher de La Rochelle en finale

Dans une demi-finale marquée par son indiscipline et par un jeu haché, La Rochelle s'est qualifié pour sa seconde demi-finale de Champions Cup consécutive.

Vous en rêviez ? Ils l'ont fait :



Les supporters du Racing92, chèche au cou, qui reprennent les corons. 🙃#R92SR — Axel Pillaud (@_Askel) May 15, 2022

"West a fait énormément de progrès dans les tirs au but au contact de Nonan O'Gara" #R92SR #R92vSR pic.twitter.com/VI1A7gMsoX — Neurchi De Rugby (@NeurchiRugby) May 15, 2022

Je vous préviens, si le Racing se qualifie en finale, on sera beaucoup à encourager le Leinster !

#R92SR — Benedetti Roxana (@BenedettiRoxana) May 15, 2022

Le ballon est à droite des jambes des joueurs du racing. Comment tu peux dire qu'il est dans le ruck? #R92SR — CitronVert (@MilshakeTacos) May 15, 2022

Une finale c’est une finale mais ça risque d’être très compliqué pour le vainqueur d’aujourd’hui #R92vSR #R92SR — Pervers Peyper (@PerversPeyper) May 15, 2022

Est-ce que vous avez déjà eu envie de tuer un match ? Moi oui et c'est celui-là — Ovale Masqué (@OvaleMasque) May 15, 2022

Comme d'habitude, les gros nous sauvent un peu la MT. West dans un grand soir encore...

Mais le vainqueur de ce match, ça va être compliqué face au Leinster... #R92SR — Mickael Dambiel (@DambielMickal) May 15, 2022

C'est moi où la conquête sur touche est en train de devenir de plus en plus complexe ?

Ce que je veux dire c'est que les défenses ont l'air chaque week-end plus préparées que jamais dans le secteur et les attaques ne trouvent pas ou peu de solutions.



Une tendance ?#R92SR — Cyp (@SprinterEmerite) May 15, 2022

Il est solide Fickou… coup de genou dans la tronche, tout le monde a part lui fait 8 jours de coma…#r92sr — Derf (@DerfDvx) May 15, 2022

Ihaia West en 1/2 finale is the new Brock James en finale #R92SR — Olivier Bernasson (@obernasson) May 15, 2022

Comment c'est possible de ne jamais avoir de plan B sur le terrain pour suppléer West?#R92SR — HarryDich (@94Dich) May 15, 2022

C'est rassurant pour les avants du rugby amateur de voir qu'un buteur en 1/2 de Champions Cup tape comme eux. Plus sérieusement l'inefficacité de West est chronique et coûte cher. Depuis longtemps #r92sr — Anthony Tallieu (@ATofficiel) May 15, 2022

Bon bah c’est bien cafouilleux cette demi-finale

Il ne se passe tellement rien que j’ai presque fini mon repassage 😎#r92sr pic.twitter.com/StdM5oyNqR — RugbyC🏉mics (@GenussSpass) May 15, 2022

Sympa de nous rappeler le nombre de joueurs sur le terrain #r92sr pic.twitter.com/LXXUzHanAm — Matt' 🇫🇷☨ #RCTENFINALE❤🖤 (@Matt__5683) May 15, 2022

Sympa ce match de bas de tableau de ProD2… #r92sr — Philippe Verneaux (@PhVerneaux) May 15, 2022

Aux vues de la prestation de ce jour, peu importe qui gagnera ce match ajd, on sait que ça sera le @leinsterrugby qui gagnera la finale...#R92SR pic.twitter.com/3vycfsI7hC — [email protected]@n 💉💉💉 (@eolmick) May 15, 2022

Que ca soit La Rochelle ou le Racing ca risque d etre tres tres compliqué en finale contre le Leinster ... surtout si ca joue comme en 2eme MT ... Face a un Leinster qui a un jeu leché ca risque d etre une boucherie. #r92sr — monsieur l'analyste (@M_Lanalyste) May 15, 2022

Y'a juste une faute à chaque contact dans ce match en fait.#R92SR — Boys und Panzer (@FaitbienGalthie) May 15, 2022

Quelle bouilie de rugby ce match ! Indigne d’une demie de coupe d’Europe. #r92sr — Abeille tueuse (@Safariplayer) May 15, 2022

Il est gentil l’arbitre ! Il évite à West de devoir transformer !!

#R92SR pic.twitter.com/oEzojQITr0 — Benedetti Roxana (@BenedettiRoxana) May 15, 2022

Chaque match est différent, je le sais, mais j’ai du mal à voir le Leinster flancher contre le Racing 92 ou le Stade Rochelais.



L’écart paraît trop important, et trop dur à combler en deux semaines. Mais, j’espère sincèrement avoir tort.#R92vSR #R92SR #ChampionsCup — Gauthier Baudin (@GauthierBaudin) May 15, 2022

Le Leinster mort de rire devant ce match #R92SR #R92vSR — Benjamin ❤️💙 🇫🇷 🇵🇱 (@benjisop) May 15, 2022