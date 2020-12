Ravouvou échappe à Kolbe mais Toulouse enchaîne grâce à Dupont et Placines |VIDEO]

Le Stade Toulousain a remporté samedi à Bayonne son troisième match de rang en Top 14. Dupont et Placines ont marqué les trois essais des visiteurs.

Le vent et la pluie s'étaient invités au match entre Bayonne et Toulouse, mais ça n'a pas empêché de voir des essais. Cinq au total, dont trois en faveur des visiteurs pour un succès 24 à 20 des Toulousains qui enchaînent une troisième victoire de suite. Pourtant, ce sont les Bayonnais qui avaient frappé en premier par leur serial marqueur Joe Ravouvou, auteur de six essais en neuf matchs joués. Le Néo-Zélandais a été parfaitement mis sur orbite après une superbe percée de Darlet et un relais d'Ulugia pour l'ancien septiste. Lancé comme un missile, il a surpris Kolbe qui n'a pu que lui effleurer le maillot. Mais la réaction des hommes de Mola a été immédiate grâce à Antoine Dupont, comme toujours au soutien de ses coéquipiers sur une double remise intérieure. Puis à la faveur d'un doublé d'Alban Placines tout en puissance à quelques mètres de la ligne. Un gamin de 18 ans offre la victoire au MHR face à Clermont au Michelin [VIDEO]Deux réalisations à la 27e et le 32e qui ont finalement suffi à Toulouse pour l'emporter même si c'est Ramos qui a scellé le match dès la 45e avec une pénalité. En face, Germain a bravé les éléments pour placer deux coups de pied. Avant que Delonca ne réduise la marque pour obtenir le bonus défensif. Une maigre consolation pour les Bayonnais de Bru sur leur pelouse. C'est la belle opération du week-end pour le Stade qui passe devant Clermont au classement après la défaite des Auvergnats chez eux contre Montpellier. Toulouse revient à deux longueurs du leader rochelais défait à Lyon. Bayonne reste à la 9e place provisoire. Crédit vidéo : CANAL+ Sport