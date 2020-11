On se fait un gros plaisir avec le triplé de Teddy Thomas face aux Fidji en 2014 [VIDEO]

Le XV de France retrouve les Fidji deux ans après la défaite historique au Stade de France.

Bien que le premier match entre le XV de France et les Fidji remonte aux années 60, le match de dimanche ne sera que le 11e entre ces deux nations. Il faut préciser qu'après la première rencontre à Colombes, il a fallu attendre la première Coupe du monde en 87 pour que Français et Fidjiens croisent à nouveau le fer. Et jusqu'à ce 24 novembre 2018, les Bleus avaient toujours été vainqueurs. Mais ce jour-là à Saint-Denis, les Tricolores ont été pris par l'envie des Iliens. Plus agressifs, ils avaient mis les hommes de Jacques Brunel en difficulté. Malgré un doublé de Guirado, ce sont bien les visiteurs, eux aussi auteurs de deux essais par Radradra et Tuisova, qui avaient remporté un succès historique sur le XV de France. A un an de la Coupe du monde au Japon, on craignait alors le pire pour les Tricolores.

Quatre ans plus tôt, le déroulé du match avait été bien différent et le résultat bien plus en faveur des Bleus. Avant même la première minute de jeu, Lopez avait envoyé Teddy Thomas à l'essai d'une superbe passe au pied. Mais après, plus rien avant la deuxième période. Quelques instants après la réalisation de Ratini, Thomas s'était offert deux nouvelles réalisations pour un triplé décisif. Papé (67e) et Fofana (72e) avaient terminé le travail pour un large succès 40 à 15 des Tricolores. Blessé après le match du Pays de Galles, le Racingman Teddy Thomas a retrouvé les Bleus suite à la victoire sur l'Irlande dans le Tournoi. Il pourrait bien être aligné pour cette première rencontre de la Coupe d'automne des nations du côté de Vannes.

Si d'aventure il devait être aligné, ils ne seraient que trois joueurs à avoir "survécu" depuis 2014. Bernard Le Roux, titulaire en troisième ligne à l'époque, et Charles Ollivon. Remplaçant il y a six ans, le Toulonnais est désormais capitaine des Bleus.