North vs South, c'est oui, Oui, OUI ! Des essais, du suspense, de l'envie, il y a tout eu [VIDÉO]

Découvrez en vidéo le résumé du match entre le nord et le sud en Nouvelle-Zélande. Un match qui a vu dix essais inscrits.

Nouvelle-Zélande - Les sélections pour le choc nord/sud sont impressionnantesPrenez les meilleurs joueurs néo-zélandais du monde, composez deux équipes et vous obtenez l'un des plus beaux matchs de l'année. Une rencontre qui devrait désormais avoir lieu tous les ans tant le spectacle a été au rendez-vous. Ce choc de gala nous a rappelé que la Nouvelle-Zélandais avait un vivier de talents énorme, et qu'elle était capable d'aligner deux équipes de niveau mondial. Lesquelles n'ont pas joué petit bras puisqu'on a vu pas moins de 10 essais. Les défenses ont été féroces mais les offensives ont pris le dessus. A l'image de cet essai de McKenzie en première période où l'on a vu le ballon voyager de main en main dans un timing parfait. Et la rencontre s'est terminée sur une action magique qui a vu Jordan marquer l'essai de la victoire pour la sélection du sud à Wellington après une très belle passe au pied.