Nouvelle-Zélande - Les sélections pour le choc nord/sud sont impressionnantes

Le sélectionneur des All Blacks Ian Foster a dévoilé la composition des deux sélections qui vont représenter le nord et le sud de l'île dans un match de gala.

Nord vs Sud : avec quels joueurs si la France organisait un derby ?Il y a quelques semaines, nous avions imaginé à quoi pourrait ressemblait un choc entre une sélection composée de joueurs de nord de la France et une autre avec des éléments issues des clubs du sud. Si cette idée est utopique dans l'Hexagone, elle a été prise très au sérieux en Nouvelle-Zélande. Le 29 août, et pour la première fois depuis le début du professionnalisme, un match de gala entre le nord et le sud de l'île va avoir lieu à l'initiative du sélectionneur néo-zélandais Ian Foster. C'est d'ailleurs lui qui a concocté les deux sélections. Une manière pour lui d'observer les joueurs en vue des rencontres internationales de fin d'année.



En raison de la pandémie de Covid-19, les All Blacks n'ont pas pu participer au Rugby Championship ni recevoir les nations de l'hémisphère nord. En attendant les matchs internationaux de novembre, les supporters vont en avoir pour leur argent avec cette rencontre de prestige. Il y a en effet du très beau monde de chaque côté malgré l'absence de Cane, Coles, Laumape ou encore Scott Barrett. Mais ses deux frères Beauden et Jordie sont bien présents. L'ouvreur ayant signé à Auckland, il sera dans la sélection du nord tandis que son frère sera dans celle du sud.



Votre pronostic ? Du côté du nord, c'est presque la ligne d'attaque des All Blacks avec Ioane, Lienert-Brown ou encore McKenzie et Reece. Sans oublier la bombe Clarke et deux des meilleurs numéros 9 de la planète Perenara et Smith. Les automatismes devraient donc être là. Cerise sur le gâteau, on pourrait avoir droit à un nouveau duel entre Beauden Barrett et Richie Mo'unga à l'ouverture. Le match, prévu à l'Eden Park, pourrait finalement avoir lieu à Wellington.