Les attitudes de Moefana et Uberti envers Ntamack étaient-elles sanctionnables ? [ARBITRAGE]

Mauvaise nouvelle : blessé contre l'UBB, Romain Ntamack va devoir se faire opérer !C'est une des mauvaises nouvelles de cette fin d'année : la blessure de Romain Ntamack. L'ouvreur du Stade Toulousain et du XV de France souffre d'une double fracture de la mâchoire suite au match de Top 14 contre l'UBB. Son indisponibilité devrait durer plusieurs semaines puisqu'il doit se faire opérer. Un coup dur pour le joueur, son club et les Bleus en vue du Tournoi des 6 Nations. Il est possible qu'il manque le début de la compétition comme il devrait manquer les deux prochaines journées de Champions Cup. L'origine de sa blessure semble se trouver en première période sur une percussion d'un autre Tricolore, le centre bordelais Yoram Moefana. Secoué, et vu en train de saigner de la bouche, le numéro 10 a pourtant poursuivi la rencontre.

Moefana a le bras/coude non décollé du corps donc c'est une percussion légale. Ntamack s'expose en restant dans cette position défensive.

Il sortira finalement après l'heure de jeu suite à un contact avec l'autre centre girondin, Pablo Uberti. Ici, par de percussion mais un geste du bras de la part de ce dernier que certains supporters ont pris pour un coup de poing. Le corps arbitral a lui estimé que c'était involontaire, contrairement aux commentateurs. Pour ces derniers, il y a bien un geste de la part d'Uberti vers le visage du Toulousain. D'aucuns y verront un coup de poing. D'autres un simple geste pour écarter Ntamack. Lequel semblait retenir son adversaire par le bras alors que l'UBB était à l'attaque.

Ce n'est pas une percussion. C'est un geste de nervosité tout au plus qui n'aurait eu aucune conséquence si Ntamack n'avait pas déjà la blessure à la mâchoire. On peut débattre sur le fait que le geste peut mériter une pénalité mais pas plus.