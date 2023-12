FLASHBACK. VIDEO. Il y a 2 ans presque jour pour jour, Antoine Dupont faisait de TOUT à Cardiff

En décembre 2021, emmené par un Antoine Dupont stratosphérique, le Stade Toulousain avait surclassé Cardiff là-bas (7 à 39). Cette fois, la rencontre aura lieu à Toulouse.

Samedi à Ernest-Wallon, le Stade Toulousain va entamer sa campagne de Champions Cup à la maison. Une réception de Cardiff, 12ème de l’URC, histoire de tourner la page du Top 14 et de se remettre les idées au clair dans cette compétition que les Rouges et Noirs affectionnent tant.

Leur dernier affrontement ? C’était justement il y a deux ans presque jour pour jour. A l’époque, Toulouse s’était déplacé dans la capitale galloise avec de fermes intentions, renforcées par ses internationaux qui revenaient de la tournée de novembre et son Antoine Dupont national, fraîchement élu meilleur joueur du monde.

Le récital de Dupont



Face à une équipe exsangue et privée de pas mal de ses forces vives, les Stadistes n’avaient pas fait de quartier. Au vrai, les anciens Blues n’étaient resté au contact au score que pendant 20 minutes, grâce à un essai sous les poteaux suite à un pilonnage en règle (7 à 6). Mais dans la foulée, Dupont prenait les choses en main, traversait sur 50 mètres grâce à son super raffut avant d’offrir le premier essai de la partie à son pote Anthony Jelonch, une passe de Ntamack en tant qu'intermédiaire.



Quelques minutes plus tard, il débloquait à nouveau la situation d’une percée dont il a le secret, qui aboutissait sur un essai de Pita Ahki, qui venait de poser le jeune Theo Cabango, monté fort pour couper les extérieurs. Trop facile pour les Toulousains…

Mais ce n’est pas tout ! Quand on vous dit que Dupont (face à une opposition relativement légère, certes) avait ce jour-là réalisé l’une des plus grandes masterclass de sa carrière, on n’est pas Marseillais.

Mécontent d’avoir fait croquer tout le monde sans avoir plongé dans l’en-but de l’Arms Park lui aussi, l’enfant du Magnoac se faisait un essai tout seul en seconde période, sur un ballon cafouillé en touche par les Gallois. Une feinte de passe, un raffut, une autre feinte de passe et une autre pommette après un changement de ballon de main d’école, et voilà que Toto permettait à son équipe de prendre le large.

TOP 14. ''La performance normale d’Antoine Dupont ? C’est un peu inquiétant'', balance Marc LièvremontBrouillons, peu inspirés, les hommes d’Ugo Mola s’en remettaient donc au talent infini de leur numéro 9, qui allait offrir le pompon sur la Garonne à sa prestation dans la Principauté. Sur un avantage en cours au milieu du terrain, l’ancien auscitain servait sur un plateau son ailier Bonneval d’une passe au pied millimétrée. Sous les yeux d’un Josh Adams médusé. Un ultime caviar, juste avant de céder sa place. Et d’en manger à Noël, quelques jours plus tard.

