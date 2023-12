Départs, blessures, emmerdes : que vaut Cardiff, premier adversaire du Stade Toulousain en Champions Cup ?

Actuellement 12èmes de l'URC, les Gallois de Cardiff s'avancent sans grandes certitudes face à Toulouse. Mais sans complexe aussi, et avec quelques joueurs bien connus...

"Ça faisait longtemps qu’on n'avait pas pris une claque comme ça (…) On va penser à changer de compétition et revenir avec d’autres intentions." Victoire ou défaite, une chose est sûre du côté de Toulouse, Ugo Mola ne perd jamais son sens de la formule et son franc-parler. Il est vrai que le Stade Toulousain n’est pas dans la forme de sa vie depuis le début de saison.

RUGBY. ''On ne prend pas le temps pour bien recruter un staff'', Mola sur la valse des coachs en Top 14

Incapables d’aller gagner à l’extérieur depuis la reprise du championnat post-Mondial, bousculés par l’USAP et un Clermont remanié à la maison, les Rouges et Noirs affichent des performances qui n’ont malgré tout encore rien d’alarmant, alors qu’ils pointent dans le wagon des qualifiables (6èmes), après 9 journées. Mais tout de même, ce n’est pas du standing du champion de France et club le plus titré de l’Hexagone, d’autant que ses internationaux sont revenus depuis quelque temps désormais.

TOP 14. RESUME VIDEO. Avec panache et audace, le Stade Français domine outrageusement Toulouse !Forcément, c’est une saison particulière pour un club comptant une quinzaine de joueurs ayant participé à la coupe du monde en France. Et à ce propos, comme souligné par Mola, la Champions Cup est la meilleure des choses qui soit pour les faire changer un peu d’air. Changer de compétition, jouer avec un enjeu plus immédiat et se refaire un peu la cerise face à des équipes des 4 coins de l’Europe, comme on dit. Cardiff va-t-il en payer les pots cassés ? Jetons un œil sur l’état actuel de cette équipe galloise, pour s’en faire une idée.



Des départs, des blessures, des emmerdes





Vous êtes censé le savoir, mais la fédération galloise n’ayant toujours pas complètement assaini ses finances malgré l’accord financier trouvé avec les clubs en début d’année, de nombreuses têtes d’affiche cherchent à quitter la Principauté pour aller y trouver davantage de billets, en France par exemple. De fait, de la capitale à Swansea, en passant par Llanelli et Newport, on a du mal à garder les meilleurs talents au pays. George North a déjà signé à Provence Rugby, Leigh Halfpenny aux Crusaders, Liam Williams au Japon, quand Rees-Zammit, Tshiunza et Tompkins ne sont pas près de revenir au pays.

TRANSFERT. George North dit oui à Provence Rugby, et fonce vers un nouveau challenge !D’ailleurs, les provinces galloises n’ont jamais paru aussi faibles et aucunement en mesure d’exister en coupe d’Europe. Cardiff, actuellement 12ème de l’URC avec seulement 2 victoires en 7 matchs, n’échappe pas à la règle, même si quelques cadres de la sélection galloise évoluent, pour l’heure, encore sous le maillot des anciens Blues. Pêle-mêle, citons Ellis Jenkins, capitaine éphémère des diables rouges en 2021, Tomos Williams, ce demi de mêlée vif autour des rucks, ou encore Mason Grady, plus gaillard encore que George North (21 ans, 1m96 pour 112kg) et capable de jouer au centre comme à l’aile.

TRANSFERT. TOP 14. Louis Rees-Zammit et Damian Penaud sur les ailes de l’UBB l’an prochain ?Il y a trois semaines, face aux Stormers, il avait fait des misères à la défense sud-africaine, qui ne savait plus que faire pour le contenir. Utilisé en numéro 11 en de début de saison en club, il reste sur 4 essais en 5 matchs et s’avère, grâce à sa puissance et un certain punch, le principal danger offensif de Cardiff en ce moment.

Vos Matchs Toulouse/Cardiff et La Rochelle/Leinster à quelle heure et sur quelle chaîne ?Mais aussi Josh Adams et Taulupe Faletau, pontes ou presque du rugby gallois. Si le premier (21 essais en 54 sélections) est revenu la semaine passée avec son club, le numéro 8 centurion soigne toujours sa fracture de l’avant-bras et sera absent face au Stade Toulousain. Idem pour le très intéressant supersonique Theo Cabango, jamais capé pour l’heure mais classé parmi les plus grands talents de demain du "Cymru", actuellement touché à l’épaule.

TOP 14. ''La performance normale d’Antoine Dupont ? C’est un peu inquiétant'', balance Marc LièvremontMalgré tout, les Gallois se déplaceront avec des intentions, dans la ville rose, ce week-end. Sans aucun complexe face aux Dupont, Ramos, Jelonch and co, annonce le club sur ses réseaux sociaux : "C’est avec beaucoup de feu dans le ventre et sans avoir rien à perdre que les garçons se tournent vers cette Champions Cup." En faisant certainement abstraction de la dernière fois que les deux équipes s’étaient affrontées : c’était en décembre 2021, voilà 2 ans, et les Toulousains l’avaient emporté à Cardiff 7 à 39, avec une masterclass de Dupont à la clé. Mais les choses ont-elles vraiment changé ? Réponse samedi à 16h15, sur France 2…