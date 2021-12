Mais qui est Theo Cabango, la nouvelle fusée des Cardiff Blues qui fait sensation en Champions Cup ?

Intégré a l'effectif professionnel suite aux nombreuses absences dues au Covid qui ont touché les rangs de Cardiff,

Il a déboulé dans le groupe pro de Cardiff comme sur son aile tel un bolide allemand. Pourtant, Theo Cabango n'a en rien de grosses jantes ni une carcasse gonflée à la testostérone comme c'est le cas de beaucoup de ses concurrents. À mille lieues des derniers phénomènes Duhan Van der Merwe à l'aile (1m93 pour 106kg) ou même d'un Louis Rees-Zammit (1m91 pour 95kg), lui aussi est Gallois mais est plutôt du genre format de poche (1m74 pour 83kg). Pourtant, à seulement 19 ans et en ce qu'il a pu montrer en 2 petits matchs de Champions Cup, Cabango a prouvé qu'il avait les atouts pour en mettre plein les yeux des observateurs, comme les deux précédents nommés.

Une semaine, vous jouez pour l'Académie de Cardiff face à Pontypridd et la suivante vous affrontez Toulouse en Champions Cup. - Theo Cabango pour le WalesOnline

Sur un rush en première mi-temps face à Toulouse, il laissa Matthis Lebel sur les appuis avant de montrer, en 3 foulées, que son punch pourrait être dévastateur. Une semaine plus tard, face au champion d'Angleterre en titre cette fois, il donna le tournis à 2 défenseurs des Harlequins pour planter son premier essai professionnel après une course de 50 mètres dans son couloir, laissant apparaître un instinct de finisseur bien prononcé. En clair, ce gamin a du feu dans les jambes. Et à son modeste niveau, aussi loin soit le sien de celui de sa "source d'inspiration", ce n'est pas pour rien que ses entraîneurs comme ses amis évoquent souvent de vraies similitudes avec Cheslin Kolbe.

Nigel Walker's try vs Swansea in 1997 next to Theo Cabango's try vs Harlequins in 2021



cc: @RugbyPhilBB pic.twitter.com/hTtEXXeL1a — Andrew Forde (@andrewfrugby) December 18, 2021

Du côté des observateurs gallois, et pour la ressemblance aussi bien physique que dans ses qualités, certains disent même avoir "l'impression de revoir Nigel Walker", l'illustre ailier de Cardiff et du Pays de Galles. Pourtant, il ne faudrait pas oublier que Cabango n'était encore qu'un membre de l'Académie de son club le mois dernier et qu'il a, naturellement, encore des lacunes. Que ce soit physiquement ou dans ses montées défensives, le "speedster" a laissé entrevoir qu'il y avait encore du travail pour faire de lui un joueur complet et fin prêt pour le haut niveau. L'action face à Toulouse où Pita Ahki le met sur les fesses avant d'aller inscrire un essai presque en marchant en est le symbole. Mais comme celle-ci le montre aussi, et comme Kolbe, le jeune ailier est plein d'envie et se bat comme un beau diable.

Son frère est footballeur professionnel

Alors, avant de se quitter mais aussi de revoir probablement ce fameux Theo Cabango bientôt - puisque le coach des Blues Dai Young a admi avoir apprécié ses performances - tâchons d'en apprendre un poil plus sur lui. Une anecdote ? Né d'un père angolais et d'une mère galloise, Theo puise aussi son inspiration auprès de son grand frère Ben (21 ans), lui-même footballeur professionnel du côté de Swansea City et international gallois. Dans son sport, est-ce l'une des prochaines étapes qui attend Cabango ? Il est bien trop tôt pour le dire, mais en tout cas, le feu follet s'est fait quelques amirateurs, dont un certain... Nemani Nadolo, excusez du peu !