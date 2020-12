Fin de série historique pour Brive qui pousse lentement Agen vers la Pro D2 [VIDEO]

Ce samedi, Brive s'est imposé sur la pelouse d'Agen. On ne retiendra pas forcément le score mais le résultat qui voit Agen s'enfoncer au fond du classement.

Il ne fallait pas avoir peur d'être mouillé ce samedi soir à Armandie. Dans des conditions particulièrement compliquées pour développer le jeu, les Brivistes ont pu compter sur le pied de leur excellent artilleur Thomas Laranjeira pour prendre le meilleur sur Agen. L'arrière a passé cinq pénalités soit l'intégralité des points de son équipe face au SUA. En face, les Agenais n'ont inscrit que six unités et concèdent donc une dixième défaite cette saison en autant de matchs. A l'inverse, Brive retrouve le chemin de la victoire après six revers de rang en championnat. Le CAB n'avait plus gagné à l'extérieur depuis 2017 dans l'élite, soit 21 défaites et un match nul au compteur. Canal + nous apprend également que c'est la première fois que les Brivistes s'imposaient dans le Lot-et-Garonne depuis 1937. Au classement, les deux formations sont désormais séparées par douze points. Crédit vidéo : CANAL+ Sport