''Fais pas le malin, ferme ta g***le, je te dis !'' Urios se paie Franck Azéma [VIDEO]

Christophe Urios (UBB) pourrait faire face à une citation en marge du match entre contre Clermont. L'entraîneur bordelais a eu des mots forts en bord de touche.

''Oh ta g***** maintenant !'', ça a chauffé entre Collazo et Azéma [VIDEO]Christophe Urios va-t-il aussi être épinglé pour nervosité à l'instar de Patrice Collazo ? Ce samedi, l'entraîneur de l'UBB a eu des mots forts lors de la fin de match contre Clermont : "Fais pas le malin, ferme ta g***le, je te dis !" S'adressait-il à son homologue clermontois Franck Azéma ? On l'imagine mal s'en prendre à quelqu'un d'autre. Et en tendant bien l'oreille, il nous semble entendre le technicien de l'ASM lui répondre. Et quand bien même il ne serait pas visé, les arbitres présents sur le bord du terrain ne devraient pas manquer de l'écrire sur leur rapport. C'est ce qui était arrivé à Patrice Collazo lors de la rencontre entre Toulon... et Clermont. Et c'était bien Azéma qui était visé à l'époque. Cité, il avait écopé d'un blâme et d'une amende pour indiscipline et nervosité.