''Oh ta g***** maintenant !'', ça a chauffé entre Collazo et Azéma [VIDEO]

Lors de la victoire du RCT contre Clermont, l'entraîneur toulonnais Patrice Collazo n'a pas hésité à pousser une gueulante à l'encontre de Franck Azéma.

Patrice Collazo était énervé, et l'a fait savoir. L'entraîneur du RCT n'est plus à présenter. On le connaît pour son côté sanguin, lui qui n'a pas sa langue dans sa poche. À l'occasion de la victoire des siens face à Clermont (27-9), il n'a pas dérogé à la règle. Alors que son équipe était menée 9 à 0 à la 23ème minute, Collazo peut être également agacé par la tournure des évènements, s'en est pris à son compère clermontois Franck Azéma, à qui il reprochait visiblement de transmettre ses consignes trop fort. L'ancien entraîneur rochelais n'a donc pas hésité à vilipender le coach auvergnat : ''Non mais arrête, ferme ta gueule maintenant, tu me gonfles !'' peut on entre autre entendre. Une scène captée par les antennes de Canal +, forcément amplifiée par le huis-clos. Dans un match à fort enjeu, la moindre étincelle peut parfois se transformer en feu d'artifice.

"Oh, ta gueule, maintenant ! Oh Franck, fermes la un peu.

Non mais arrêtes, fermes un peu ta gueule tu me gonfles. " pic.twitter.com/XYHkw5NRsS — David Reboursiere (@DavidReboursie1) December 28, 2020

Un épisode qui n'est pas sans nous rappeler l'altercation de 2017 entre Fabien Galthié entraîneur du RCT et Christophe Urios. Ce dernier alors à Castres, avait adressé une petite tape sur la joue de l'actuel sélectionneur du XV de France. VIDÉO. Castres - RCT : l'altercation (avec le son !) entre Christophe Urios et Fabien Galthié