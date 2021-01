En 2015, Jonny Wilkinson alignait deux Tricolores dans son XV de rêve pour une Coupe du monde [VIDEO]

Le célèbre ouvreur anglais, champion du monde 2003, Jonny Wilkinson a établi en 2015 un XV de rêve pour la Coupe du monde. Christophe Dominici en faisait partie.

Passé par Toulon avec succès, l'ouvreur Jonny Wilkinson a marqué une génération de joueurs et de supporters. Vainqueur de la Coupe du monde en 2003 aux dépens de l'Australie grâce à un drop mémorable à Sydney, l'artilleur aux pieds d'or a côtoyé de grands joueurs durant sa carrière. Pour NOW TV, il avait accepté en 2015 avant le Mondial en Angleterre de donner son XV de rêve sans aucun joueur anglais. Une équipe où on retrouvait deux joueurs ayant porté le maillot du XV de France : Serge Blanco et Christophe Dominici, récemment disparu mais à jamais présent dans les mémoires des plus grands joueurs de ce sport comme Jonny Wilkinson.