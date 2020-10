Christophe Urios sans filtre : ''je veux pas qu'on me fasse chier chez moi''

L'entraîneur de l'UBB Christophe Urios est revenu sur l'accord passée entre la Ligue et la Fédération sur la mise à disposition des internationaux.

Cette semaine, la Ligue Nationale de rugby et la Fédération sont enfin tombées d'accord sur la mise à disposition des internationaux pour les matchs de l'automne. Les Bleus joueront bien six matchs comme souhaitait par la FFR. Mais tous les sélectionnés ne seront pas sur le pont pendant six semaines. En effet, ils ne joueront pas plus de trois matchs. Le staff va donc devoir s'adapter pour constituer un XV compétitif pour chaque match. Une victoire pour les clubs qui vont pouvoir compter sur leurs joueurs durant cette période de doublons. Pour Christophe Urios, "le bon sens l'a emporté". L'entraîneur de l'UBB estime que la demande de Fabien Galthié d'avoir 42 joueurs à sa disposition compte tenu du calendrier et de la situation sanitaire avec la Covid-19, n'était pas raisonnable. "C'est impossible de demander ça. [...] Evidemment qu'on veut tous que l'équipe de France soit la meilleure. Mais je veux pas qu'on me fasse chier chez moi." Une fois de plus, le technicien n'y va pas par quatre chemins pour exprimer son opinion.

Crédit vidéo : Sud Ouest