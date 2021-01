Ben Smith, le meilleur arrière de la dernière décennie ? Cette compilation parle pour lui [VIDEO]

Régalez-vous devant cette compilation des meilleures actions de Ben Smith sous le maillot de la Nouvelle-Zélande mais aussi des Highlanders.

XV de France - Qui de Dulin, Bouthier ou Ramos pour débuter en 15 ?À l'orée du Tournoi des 6 Nations, le XV de France semble encore se chercher un arrière. Non pas que les Bleus manquent de talents à ce poste. C'est plutôt le contraire avec trois joueurs capables d'assurer avec le numéro 15 dans le dos. Qui de Bouthier, Dulin ou Ramos sera titulaire contre l'Italie ? Le staff a très certainement sa petite idée mais rien n'a filtré. Et on a comme l'impression qu'aucun des trois n'est encore indéboulonnable. Tout le contraire de Ben Smith lorsqu'il évoluait chez les All Blacks. Avec le joueur des Highlanders, le sélectionneur n'avait pas à se creuser la tête pour savoir qui aligner à l'arrière. S'il a aussi été titularisé à l'aile, c'est avec le 15 dans le dos qu'il a excellé sous le maillot de la Nouvelle-Zélande avec ses sublimes relances. Solide dans les airs, il avait cette capacité à jouer juste dans les espaces grâce à une très bonne lecture du jeu. Excellent défenseur, il savait aussi se placer pour terminer les actions de ses coéquipiers avec classe ou bien les faire briller. Un joueur très complet.