ARBITRAGE. Paulo Tafili (Toulouse) devait-il être sanctionné pour son déblayage sur Charles Ollivon (RCT) ?

Le match de Top 14 entre Toulon et Toulouse a été marqué par trois cartons jaunes. Mais Paulo Tafili a échappé à une sanction.

Toulon fait tomber le Stade Toulousain avec un Gervais Cordin en feu [VIDÉO]Samedi, Toulon a remporté un précieux succès dans la course pour la qualification en battant Toulouse, leader du Top 14, avec le bonus offensif. Le RCT a pourtant été réduit à 13 au début du second acte mais les visiteurs n'ont pas su en profiter. À l'inverse, le jaune de Marchand a été sanctionné d'un essai de Serin en fin de partie. Les Toulousains auraient pu perdre un autre joueur bien avant mais l'arbitre en a décidé autrement. On joue la 48e et Toulouse fait le siège de l'en-but varois. Les Toulonnais et notamment Charles Ollivon font tout pour contrecarrer les plans adverses. Paulo Tafili décide alors de venir déblayer le capitaine du XV de France. On soupçonne alors le numéro 3 toulousain d'avoir percuté la tête de son adversaire. Finalement, l'officiel estime qu'il n'y a pas d'images claires montrant un geste déloyal de la part du pilier et décide de revenir à la pénalité pour Toulouse.

Point Arbitrage : Pour moi aussi, c'est JEU. Le joueur vient intégrer le ruck de manière légale. C'est un accident de jeu.