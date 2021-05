Toulon fait tomber le Stade Toulousain avec un Gervais Cordin en feu [VIDÉO]

Le RCT s'est imposé à Mayol devant le leader du championnat : le Stade Toulousain. 5 essais et une maîtrise parfaite.

C'était l'affiche du samedi soir avec un RC Toulon face au Stade Toulousain. Les cinquièmes affrontaient les premiers pour rester en course et conforter leur place dans la qualification en fin de saison. Le staff toulousain a décidé de remanier son équipe en laissant les cadres au repos, mais la feuille de match était tout de même pleine de qualité avec Flament, Meafou, Ramos, Delibes et Tolofua. En face, Toulon est resté appliqué jusqu'au bout, à l'image de son capitaine Charles Ollivon replacé en seconde ligne avec le jeune Warion.

Mais c'est un ailier qui a brillé lors de cette rencontre : Gervais Cordin. À 22 ans, l'ancien grenoblois a mis à mal la défense toulousaine grâce à sa vitesse, ses appuis et son sens du jeu. Cordin s'est senti fier de l'emporter face à Toulouse, comme il le déclare à L'Équipe : "Gagner avec le bonus contre la meilleure équipe de France, c'est bien mentalement". L'état d'esprit des Toulonnais sur cette rencontre pourrait faire mal sur la suite de la saison. Solides en défense, appliqués en attaque et surtout tueurs sur leurs occasions d'essais. Toulon l'emporte 44 à 10 avec le bonus offensif avant de se déplacer à Clermont, lourdement défait face au Racing 92 ce week-end (45-19).