6 Nations. VIDÉO. Quand Penaud colle un revers aux frères Lebrun, la séquence insolite du XV de France

Avant d’entamer le Tournoi des 6 Nations, le XV de France avait reçu la visite des Frères Lebrun, médaillés olympiques de tennis de table.

Ce dimanche 2 mars, le premier épisode de la nouvelle saison de Destins Mêlés est sorti sur la chaîne YouTube de France Rugby. Contrairement aux anciennes vidéos, cette dernière se propose sous le format d’une longue vidéo de 45 minutes. Dans cette dernière, on retrouve évidemment les joueurs du XV de France, mais aussi d’autres stars du sport français comme les frères Lebrun.

Célèbres pongistes français, les deux Montpelliérains étaient présents à Marcoussis pour filmer une publicité pour un opticien. Après avoir tourné les plans nécessaires, Félix et Alexis Lebrun ont été réquisitionnés par Cyril Baille pour affronter les joueurs du XV de France dans leur sport.

Bien assurément, les amateurs d’ovalie ne font pas le poids face aux médaillés olympiques, mais la situation a amusé les Bleus présents. “On va dire qu’ils ont été gentils au début, puis dès qu’ils ont accéléré, c'était un peu plus compliqué. Mais bon, on s’est un peu rassuré quand on les a mis sur un terrain de rugby. On a vu qu’on avait des lacunes dans nos sports respectifs”, décrit en rigolant Cyril Baille.

Dans la séquence disponible sur YouTube, on observe aussi quelques échanges de balle entre les Bleus et les frères Lebrun. Parmi eux, un revers gagnant de Damian Penaud sur une balle renvoyée par Alexis Lebrun a visiblement apporté beaucoup de joie à ses coéquipiers.

Ensuite, les deux médaillés de bronze aux Jeux olympiques de Paris ont sorti leurs raquettes et ont essayé de jouer un peu plus sérieusement avec d’autres tricolores, comme Louis Bielle-Biarrey ou Nolann Le Garrec. “Quand ils ont pris leurs raquettes, c’était impossible de renvoyer un service. Quand tu regardes, tu as déjà l’impression que c’est dur de renvoyer les balles, mais quand tu y es, c’est encore pire”, souligne Cyril Baille.

Les Frères Lebrun, stars du tennis de table

Alexis, 21 ans, et Félix, 18 ans, Lebrun dominent actuellement le tennis de table en double masculin, occupant la première place mondiale et devenant ainsi les premiers Français à atteindre ce rang. En individuel, Félix est classé numéro 4 mondial, tandis qu’Alexis occupe la 14ᵉ place, faisant d’eux les deux meilleurs pongistes français.

Ayant accédé simultanément au plus haut niveau mondial et à la notoriété, ils s'entraînent ensemble à Montpellier et sont souvent associés en double. Félix Lebrun a obtenu la médaille de bronze en individuel chez les hommes aux Jeux olympiques de Paris 2024. Lui, son frère et Simon Gauzy ont ensuite décroché le bronze en équipe. En novembre 2024, les deux frères sont aussi devenus les premiers européens à remporter un WTT Finals dans l’histoire du tennis de table mondial.

