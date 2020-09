27 millions d'euros, 14 300 places assises, le nouveau Jean Dauger se dévoile en vidéo

Le projet à 27 millions de Jean Dauger à Bayonne a été dévoilé. Le stade de l'Aviron passera à plus de 14 000 places assises.

D'ici à 2023, le stade Jean Dauger aura un tout autre visage. En effet, le projet "AB etxea" prévoit la rénovations de deux tribunes à l'est et au sud. Ce qui portera le total de place assises à 14 300. 20 et 27 millions d'euros (hors taxe) destinés au projet y seront consacrés explique France Bleu. "Une somme de sept millions d'euros est destinée au centre de formation et de performance". Sud Ouest apprend que "les travaux du stade (tribune est) doivent être achevés d’ici à février 2021. L’AB Campus sera livré à l’été 2022. Quant à la passerelle piétonne, elle devrait voir le jour à l’horizon 2023." Cette dernière serait encore à l'étude afin de relier la porte d'Espagne à Jean Dauger. "Le but est de s’affranchir de la réalité géographique et topographique des remparts et des douves," explique le maire de la ville Jean-René Etchegaray via mediabask.eus. A Bayonne, on espère faire ainsi aussi bien qu'à La Rochelle avec un stade plein les jours de matchs.