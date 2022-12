RUGBY. Un drop serait-il accordé si un coup d'envoi passait entre les poteaux ?

Nous nous sommes sans doute déjà tous posés la question, et si un coup d'envoi passe entre les poteaux, quelles seraient les conséquences ?

Imaginons, un joueur ne connaissant pas les règles sur le bout des doigts, tape un coup d'envoi sur la ligne des 50 mètres, directement entre les poteaux. Si cette situation arrive, soit par envie du joueur ou par inadvertance, nous sommes certains que plus d'un resterait perplexes en tribune, mais également sur le terrain. Lorsque nous fouillons dans les tonnes de règles que possède ce sport, nous arrivons à la règle 8 : Établissement du score. À la ligne 28, Word Rugby stipule : "Un joueur marque un drop-goal en bottant un but par un drop dans le jeu courant." En d'autres termes, le coup d'envoi n'étant pas une action faisant partie du jeu courant, il est donc interdit de tenter sa chance face aux perches au début du match par exemple. Si cette règle parait évidente pour la plupart d'entre vous, nous sommes persuadés que ce n'est pas le cas de tous. Avis aux amateurs d'essayer, si ce jour-là, l'arbitre n'a pas bien retenu sa leçon !