ARBITRAGE. L'essai de Provence Rugby après la passe au pied Florent Massip devait-il être accordé ?

Ce jeudi soir, Aix a inscrit un essai au nez et à la barbe de Colomiers après une passe au pied de leur botteur... au lieu de jouer la pénaltouche.

Ce jeudi soir à Maurice-David et pour l'ouverture de la 18ème journée de ProD2, Provence Rugby s'est adjugé (27 à 20) du 5ème du championnat : Colomiers. Une partie rude et engagée au cours de laquelle les Aixois, emmenés par un bon Jonathan Ruru, ont fait la différence en seconde période, en inscrivant 3 essais. Dont celui du bonus offensif provisoire... à la surprise générale. On joue en effet la 72ème minute et alors que les locaux obtiennent une pénalité quasiment sur la ligne des 15 mètres à droite du terrain (et à 35 mètres de l'en-but), tout le monde pense que Florent Massip va ajuster une petite touche sans se faire mal. Le positionnement de son buste le laisse d'ailleurs penser.

Pro D2. Personne n'en parle, mais Oyonnax est une véritable machine à gagnerSauf que l'arrière et buteur des hommes en gris se retourne et ajuste en fait une passe au pied à son ailier Eroni Sau, situé de l'autre côté de la pelouse. Le Fidjien capte le ballon, résiste au retour de Campagnaro et d'un offload parfait, sert son premier soutien Théo Belan, qui s'en va inscrire, en force, le 4ème essai des siens. Le corps arbitral vérifie un potentiel passage en touche mais il n'en n'est rien : l'essai est bien accordé et Provence prend le large.

L'inspiration de Massip qui fait mine de taper en touche pour transmettre à Sau ! 🔥



L'essai de Provence validé après arbitrage vidéo ! pic.twitter.com/Pfc5iQigEl January 20, 2022

Mais alors, comme les commentateurs Canal se sont posés la question, Massip était-il dans son droit de feinter toute le monde comme cela et de fait, l'essai aurait-il dû bien être accordé ? Eh bien la réponse est OUI. Et en fait, c'est plutôt un mauvais réflexe de s'attendre toujours à ce que les joueurs indiquent fidèlement leur choix de jeu à l'arbitre qui a entraîné ici la surprise des Columérins.

Car comme notre expert Dédépuildébut le rappelle, "la seule chose que le capitaine doit indiquer à l'arbitre, c'est si le buteur va tenter la pénalité ou non".

Point Arbitrage : La stratégie d'aller en touche, jouer un coup de pied tactique où à la main n'a pas à être dévoilée.

En clair, à partir du moment où ils ne montrent pas les poteaux, les joueurs peuvent faire ce qu'ils veulent (même s'ils bluffent en montrant la touche). Florent Massip a donc parfaitement joué le coup, quoiqu'avec malice.