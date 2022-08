ARBITRAGE. Le plaquage monstrueux de Koroibete sur Mapimpi était-il illégal ?

L’image du tampon monumental de l’Australien Koroibete sur le Springbok Mapimpi a fait le tour du monde, mais est-ce interdit ?

Si vous regardiez Australie - Afrique du Sud ce samedi 27 août, vous avez sûrement eu une vive réaction à la vue de ce contact. Peu de temps avant la mi-temps à l’Adelaïde Oval, le champion du monde 2019 Makazole Mapimpi se prend un Marika Koroibete lancé à pleine vitesse. Le puissant ailier australien était en effet venu en courant depuis l’aile opposée afin d’effectuer ce sauvetage miraculeux. Mais ce n’est pas la beauté du geste qui a marqué les observateurs, mais sa dangerosité. Sur ce point-là, prendre un rugbyman de 100 kilos en plein sprint n’est bon pour aucun humain sur cette planète, c’est une certitude. Mais à côté de ça, est-ce une faute ? RUGBY. Et si le All Black Tawera Kerr-Barlow (La Rochelle) jouait pour l'Australie ?



Sur le terrain, la réaction de l’arbitre a été d’accorder une mêlée en faveur des Australiens. En effet, le ballon échappe des mains de Mapimpi avant que ce dernier ne file en touche. Par conséquent, pour l’arbitre, il n’y avait aucune faute sur cette intervention défensive. Une décision qui est validée par notre arbitre maison Dédé Puiledébut : “Mapimpi saute et l'Australien met les bras pour le plaquer de manière licite. Pour moi, il n’y a pas faute, ça joue.” Alors, on vous voit déjà en train de bondir de votre chaise. Oui, Marika Koroibete met bien les bras sur ce plaquage. Si les premiers angles montrés à la vidéo laissent penser le contraire, certaines images montrent bien que le bras droit du défenseur est engagé, quand l’autre bras ne peut s’enlacer autour de Mapimpi car ce dernier saute afin d’esquiver.

En dehors de la puissance de l’impact, c’est un autre facteur qui a donné lieu à ce contact impressionnant. Ainsi, on peut très clairement voir l’ailier sud-africain sauter avant de subir le plaquage de son adversaire. Cependant, s’il est autorisé de plonger afin d’inscrire un essai, mais pas de bondir. Comme l'analyse l’iconique Nigel Owens en 2021 suite à un saute-mouton de Jonny May pour aller marquer face à l’Italie, il est “interdit de sauter pour tenter d’esquiver un plaquage”. Donc, dans tous les cas, Koroibete ne risquait rien sur son intervention défensive. Par ailleurs, le coach des Wallabies Dave Rennie a salué la performance de son joueur. En conférence de presse, il met en avant sa puissance et sa combativité : “Si nous frappons au pied, il poursuit à plein régime. À l’impact, il est brut et son éthique de travail est phénoménale. Je ne connais pas d’autre ailier comme lui. Ce n'est pas un grand homme, mais il est puissant et il se déplace partout. Vous jetez un œil aux numéros qu’il a dans le dos, c’est juste incroyable.”