QUIZ - Sauras-tu retrouver tous les titulaires du dernier USAP - Biarritz en phases finales ?

La dernière fois que l'USAP et le BO s'affrontaient en phases finales, c'était en 2006. 15 ans plus tard, ils remettent le couvert en ProD2. Retrouve les mecs !

C'est donc samedi que l'USAP et le Biarritz Olympique vont battre le fer une 3ème fois cette saison ! En finale, cette fois... Au cours de cet exercice de ProD2 2020/2021 dominé par Perpignan, chacune des deux équipes s'est néanmoins imposée chez elle, le BO ayant même failli faire le coup à Aimé-Giral (29 à 27) il y a deux mois. Une telle affiche en phases finales, ça rappelle forcément de vieux souvenirs pour les supporters. D'ailleurs, savez-vous en quelle année eut lieu leur dernier affrontement lors d'un match couperet ?

C'était en 2006... Eh oui, cela ne rajeunit personne, d'autant que beaucoup de Catalans comme de Basques doivent se souvenir parfaitement de cette demi-finale 2005/2006 à La Mosson, remportée 12 à 9 par le favori de l'époque : Biarritz. Non, le héros du match n'était pas Dimitri Yachvili comme on pourrait le penser... Ce jour-là, c'est son cadet Julien Dupuy qui avait inscrit la totalité des points des Rouges et Blancs, grâce à 3 pénalités et 1 drop. Une semaine plus tard, le BO terrassait Toulouse en finale (40 à 13) et s'adjugeait un deuxième Brennus consécutif... On ne sait pas ce que la finale de ProD2 2021 donnera cette année, mais en attendant, rafraîchissez-vous la mémoire en trouvant les 29 autres titulaires de cette demie 2006 cadenassée. À vous de jouer !