Zebo, Sexton, Madigan… pourquoi les Irlandais ne laissent pas un souvenir impérissable en Top 14 ?

Avec le retour de Simon Zebo en Irlande, le championnat semble se confronter de nouveau à une incompatibilité entre joueurs irlandais et Top 14.

Arrivé en 2018, Simon Zebo n’est plus aussi décisif qu’à son arrivée dans les Hauts-de-Seine. Avec 4 essais toutes compétitions confondues, il semble bien loin des performances affichées avec son ancien club du Munster. Une dynamique que semble vouloir retrouver le natif de Cork. Ce dernier retournera en effet en Irlande dès l’année prochaine. Quelles sont les raisons de ce choix ?

📢 Munster Rugby and @IrishRugby are pleased to announce that @SimonZebo has signed a one-year contract & will return to the province for the 2021/22 season.



This co-funded contract will see Munster’s all-time record try-scorer return home.



Full details ⤵️#SUAF 🔴