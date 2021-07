XV de France - Tournée en Australie : enfin l’heure d’Hounkpatin ?

À bientôt 30 ans, cette tournée en Australie serait-elle enfin l’aubaine dont Hounkpatin avait besoin pour revêtir l’uniforme frappé du coq ?

En 2019, on vous parlait de ce colosse à l’ascension (très) tardive, en mentionnant son grand saut gagnant effectué de Rouen à Castres, de la Fédérale 1 au Top 14. Depuis, Fabien Galthié a pris les commandes des Bleus, Wilfrid Hounkpatin les clés de l’axe droit du CO (22 titularisations cette saison) et son nom est naturellement revenu plusieurs fois à la bouche du sélectionneur tricolore depuis sa prise de fonction. Entre les blessures et la concurrence des Haouas, Atonio et Aldegheri, le natif d’Aubagne (13) a connu les rassemblements mais jamais le maillot Bleu. À bientôt 30 ans, cette tournée en Australie serait-elle enfin l’aubaine dont il avait besoin pour revêtir l’uniforme frappé du coq ?

Titulaire pour le Test 2 ?

On sait déjà qu’Hounkpatin ne sera pas du premier test face aux Wallabies, puisque devancé par Demba Bamba et Sipili Falatea. Néanmoins, compte-tenu du contexte et de son statut en championnat, il y a fort à parier que ce soit lui qui hérite du numéro 3 pour le deuxième test, avant pourquoi pas, si l’essai était concluant, de débuter le troisième et dernier sur le banc, derrière le Lyonnais. En France, le poste de droitier est clairement l’un des plus faibles de l’immense réservoir dont jouit le rugby tricolore aujourd’hui. Si Momo Haouas s’est imposé depuis l’arrivée de Fabien Galthié et qu’Uini Atonio semble tenir la corde en suivant compte tenu de sa saison fantastique avec La Rochelle, derrière, c’est assez creux. Et puisque les deux locataires du poste sont en vacances à l’heure d’écrire ces lignes, l’heure est donc venue pour les actuels « seconds couteaux » de devenir de futurs concurrents directs, et plus si affinités…

De ce qu’on sait de ce lui et au vu de ce qu’il a montré toutes les semaines cette saison avec Castres (24 matchs), Wilfrid Hounkpatin a tous les arguments pour faire l’affaire, selon nous. Joueur mobile, très puissant (1m92 pour 130kg) et finalement plutôt bon sur les fondamentaux grâce à son acharnement au travail en mêlée depuis plusieurs années, on comprend tout de suite pourquoi le CO était allé chercher ce colosse à Rouen, alors qu’il battait le pavé en Fédérale 1 avec son collègue Gabin Villière. Au vrai, toutes les qualités précédemment énoncées compensent largement son éclosion tardive au plus haut-niveau, et il n’est pas étonnant de l’avoir vu s’imposer si rapidement en Top 14, jusqu’à devenir LE fer de lance du pack du Castres Olympique.

De la Fédérale 1 au Top 14, Wilfrid Hounkpatin se révèle sous le maillot du Castres Olympique

Cela sera-t-il suffisant pour grapiller du temps de jeu cet été et marquer des points auprès du staff des Bleus en vue des échéances futures ? Pour la première proposition, on jurerait que oui, puisque le droitier numéro 1 de Castres part probablement avec une longueur d’avance sur le numéro 3 clermontois, au moins lui. Pour la seconde, cela dépendra bien évidemment de son intégration à ce jeune groupe France et à la qualité de ses performances, naturellement. Quoiqu’il en soit et peu importe la résonance ou non qu’auront nos propos, on ose et on vous le dit en mille ici : Wilfrid n’est pas du genre à patiner…