XV DE FRANCE. Titulaire à l'aile, Fabien Galthié encense Gabin Villière !

À l'image d'Arthur Vincent la semaine dernière, Gabin Villière fait son retour en Bleu ce week-end face à L'Écosse. Un retour particulièrement apprécié par le staff tricolore.

Un retour de longue date

Après plus d'un an sans porter le maillot de l'équipe de France, le Toulonnais Gabin Villière revient en équipe de France, titulaire à l'aile. En délicatesse avec son corps, l'ailier fougueux a eu une longue série de pépins physiques, le privant de la sélection et d'une grande partie de sa saison en club. La saison dernière, Villière n'a joué que 4 matchs avec Toulon. Néanmoins, la confiance du staff du XV de France a été inébranlable à son égard, lui faisant confiance de bout en bout. Lui qui avait été titulaire lors du Tournoi des 6 Nations 2022, postule pour une place de titulaire lors de la Coupe du monde.

Ce jeudi matin, en conférence de presse, l'annonce de sa titularisation à l'aile n'a finalement été une surprise pour personne, tant le talent du garçon est connu de tous. Nous nous rappelons bien évidemment son triplé face à l'Italie lors de la première journée du 6 Nations 2022, remporté par la suite.

Des éloges en conférence de presse

Pour justifier son choix, Fabien Galthié a dit tout le bien qu'il pensait de son joueur, ce matin en conférence de presse, après l'annonce des 23 joueurs. Pour le sélectionneur, l'ailier coche toutes les cases : "Gabin, on aurait pu le mettre sur le terrain des Édimbourg. Il était tellement bien en fait dans la première partie de la préparation, même très bien, qu'on a voulu encore pousser le curseur pour lui donner encore une semaine de développement personnel et collectif."

"Les joueurs qui ne sont pas partis à Édimbourg, ont continué à travailler suivant des objectifs à la fois individuels et collectifs, c'est pour cela qu'on a repoussé d'une semaine."

Nous connaissons tous le potentiel de Villière lorsque ce dernier est à 100% de ses capacités, et il est évident que sa fougue, son efficacité défensive et son état d'esprit irréprochable seront des atouts de taille pour l'équipe de France. Pour ce match, le Varois sera aligné avec son coéquipier en club, Charles Ollivon, qui retrouve lui aussi une place de titulaire.

Les pépins physiques, une histoire ancienne ?

En seulement 4 saisons professionnelles, Gabin Villière s'est hissé au plus haut niveau du rugby mondial. Néanmoins, pas à n'importe quel prix, car le joueur de Toulon a connu des problèmes physiques importants. La cheville, deux fois, puis le péroné, ont été des blessures dures à digérer, mais qui semblent avoir désormais renforcé le joueur mentalement.

Galthié a tenu à rassurer tout le monde sur son état de forme, après une préparation estivale des plus intenses : "Il a des sensations qui sont très très bonnes, vraiment. Il est en grande forme, malgré le peu de matchs qu'il a fait l'année dernière, il est, il est très bien à tous les niveaux. C'est-à-dire physiquement, il a le rythme, psychiquement et psychologiquement aussi.