RUGBY. L'Écosse envoie sa plus grosse équipe pour défier la France !

Après sa belle victoire à Murrayfield, le XV du Charbon a dévoilé sa meilleure équipe possible pour le second match de préparation à la Coupe du monde. Découvrez-la.

Six changements effectués !

Après une première mi-temps en demi-teinte, puis une seconde pleine d'enthousiasme et d'efficacité, l'Écosse semble être sur une bonne dynamique. Pour ce nouveau test-match, le sélectionneur Greg Towsend a décidé d'intégrer les joueurs "premium" écossais. Pour cela, six joueurs, habituellement titulaires, seront sur la pelouse de Saint-Etienne samedi à 21h.

Nous retrouvons donc Kyle Stein, l'ailier d'origine sud-africaine et vice capitaine. Il remplace le très bon Darcy Graham. À la charnière, Ben White cède sa place à Ali Price, bien plus expérimenté. Devant, George Turner sera au talon, accompagné WP Nel qui doit compenser la suspension de trois semaines de Zander Fagerson.

Ça bouge aussi en troisième ligne, et Jamie Ritchie récupère son brassard de capitaine. Rory Darge est cette fois-ci titulaire, au détriment d'Hamish Watson.

Des satisfactions à surveiller

Pour la troupe de Fabien Galthié, il y aura des joueurs à surveiller plus que d'autres, qui ont été dangereux le week-end dernier. Cette équipe d'Écosse reste tout de même la cinquième nation au monde, devant l'Angleterre, l'Argentine ou même l'Australie !

Dans la ligne de trois-quarts, les dangers sont multiples ! Premièrement, la charnière est expérimentée, joueuse, et capable de tout dans un match. En plus de cela, le tandem Price-Russel connait parfaitement les joueurs du XV de France, pour les avoir affrontés maintes et maintes fois, mais pas que. Russell reste le maitre à jouer, et a évolué en Top 14 cinq saisons, au Racing 92.

Ensuite, la paire de centres Tupulotu-Jones semble être rodée, et Danty et Fickou auront fort à faire. Les deux joueurs se connaissent parfaitement. Même histoire aux ailes, avec la présence de l'ovni Van der Merve, qui a été plutôt bien cadenassé par Bielle-Barey le week-end dernier. Enfin, la grande satisfaction du dernier est Blair Kinghorn, plus habitué a joué 10, mais qui s'est montré excellent à l'arrière.

Chez les gros, la rugueuse deuxième ligne Gray-Gilchrist sera un atout majeur de la touche écossaise. Fort de sa belle performance, le numéro 8 Jack Dempsey garde le maillot de titulaire, logiquement. Le retour de Jamie Ritchie n'arrange pas les affaires des Bleus non plus.