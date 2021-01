XV DE FRANCE - Thomas Ramos forfait, Rattez le remplace dans la liste des 37

La FFR a communiqué un remplacement de joueur dans la liste des 37. Rattez retrouve la liste sur une blessure de Ramos.

Vincent Rattez (28 ans, 8 sélections) peut enfin se réjouir de participer au prochain Tournoi des 6 Nations. Initialement absent de la liste des 37 de Fabien Galthié, le Montpelliérain se voit rappeler après la blessure de Thomas Ramos, a indiqué la FFR ce lundi. Le Stade Toulousain n'ayant pas joué cette semaine, on peut s'imaginer une blessure à l'entraînement pour l'arrière.

Pas de Rattez, mais Penaud : la liste des 37 de Galthié pour le 6 Nations

Les raisons de l'absence de l'ailier étaient sûrement correlé avec un mauvais début de saison de son club, et ses prestations personnelles. Thomas Ramos vivait ses meilleurs jours sous le maillot du Stade Toulousain. Mais il sera absent lors du premier match face à l'Italie, car forfait. Cependant, Ramos est arrière et Vincent Rattez est ailier, mais ce dernier peut dépanner à l'arrière si le besoin urgent se fait sentir. Cette absence du Toulousain relance les deux arrières Anthony Bouthier et Brice Dulin, sachant que le Rochelais peut également jouer à l'aile.